Elettrifica il Tuo Viaggio: Lineablù e Volvo EX30, una Rivoluzione nella Mobilità

La concessionaria Lineablù Volvo di Ravenna e Imola ha organizzato a fine gennaio un open weekend per la presentazione dell’auto finalista al concorso “Car of the Year” 2024. L’evento ha attirato un numeroso pubblico di curiosi, appassionati e clienti che ha apprezzato la possibilità di toccare con mano e testare la qualità dell’auto 100% elettrica Volvo: la EX-30, l’ultima nata della casa automobilistica svedese. L'iniziativa è stata l'occasione per fare il punto con Enrico Benelli, titolare di Lineablù, sull’andamento del mercato dei veicoli elettrici e sugli obiettivi che Volvo Car Italia intende raggiungere nel breve e medio periodo.

Quali sono le prospettive future sull'elettrificazione delle automobili?

“Volvo Cars ha l’ambizione di diventare leader nel mercato delle auto elettriche di fascia alta e prevede un'offerta esclusivamente elettrica entro il 2030. La transizione verso una produzione di auto elettrica al 100% fa parte di un progetto in difesa dell’ambiente e del clima terrestre, con un abbandono graduale ma totale della produzione di autoveicoli con motore termico. Entro il 2025, il programma prevede che il 50% delle sue vendite globali consista in auto completamente elettriche ed il restante 50% costituito da veicoli ibridi. Per raggiungere questi ambiziosi traguardi sarà determinante la rapida espansione di colonnine con ricarica ultrarapida a 350 kw che possano ricaricare un auto dal 10 % al 80% in soli 7/10 minuti”.

Ci sono nuovi incentivi per l’acquisto di auto elettriche ed in particolare per la nuova EX30 di Volvo?

Certamente, gli Ecobonus statali del 2024 offrono sostanziali vantaggi, con contributi fino a 13.750 euro e un supporto extra del 25% per le famiglie con Isee inferiore a 30.000 euro. Fino al 30 marzo 2024, le concessionarie Volvo Lineablù di Ravenna ed Imola offrono uno sconto aggiuntivo per agevolare l'acquisto da parte del cliente della nuova Volvo EX30 a partire da soli 29.600 euro, tutto compreso. E se il cliente ha un'auto da rottamare, il prezzo scende ancora di più, a soli 24.600 euro per vetture Euro 0, 1 o 2. Oltre all’acquisto con leasing o noleggio a lungo termine sia per le aziende che i privati, possiamo proporre anche la modalità di acquisto Next By Volvo.

In cosa consiste la modalità di acquisto Next by Volvo?

“E’ la soluzione per diventare proprietario dell’auto con il più basso costo di guida. Nella versione da 51kw, per esempio, l’offerta di finanziamento prevede solo 1000 euro di acconto e 48 rate da 196 euro al mese. E’il prodotto per chi cerca la massima libertà di scelta e per chi vuole guidare una Volvo sempre nuova. Next By Volvo è una formula di acquisto con la certezza del valore futuro garantito ed alla scadenza del contratto sarà possibile scegliere se sostituire, acquistare o restituire la vettura”. Questa formula è disponibile anche con durata contrattuale di 24 o 36 mesi.

Il finanziamento e la scontistica sono elementi fondamentali, ma secondo lei sono sufficienti per favorire la diffusione della mobilità elettrica sul territorio nazionale?

“Un elemento determinante per la svolta verso l’elettrificazione delle auto nel nostro paese è la creazione di infrastrutture per la ricarica ultraveloce. Volvo Car Italia sta realizzando un progetto lungimirante che è volto a favorire la transizione verso l’elettrico in modo più rapido e deciso anche in Italia. Per questo motivo la concessionaria Lineablù a Ravenna, con lo spirito di condivisione che da sempre è tipico di Volvo, ha installato una stazione di ricarica ultrafast aperta 24 ore , 7 giorni su 7, che può eseguire una ricaricare ultrarapida a 175 kw/h . La Powerstop è aperta agli utenti di veicoli elettrici di tutti i marchi e non solo agli utenti Volvo, permettendo una ricarica ad un prezzo assai vantaggioso; un messaggio forte per tutti coloro che auspicano un passaggio alla mobilità elettrica. Dal 1976 Lineablù ha sempre investito per la diffusione di una mobilità moderna e quindi siamo orgogliosi di essere fra i primi in Emilia Romagna ad inaugurare questo percorso ed aderire con entusiasmo al progetto Powerstop by Volvo Car, intraprendendo con determinazione la strada futura della mobilità.”