Fiori sani e belli senza prodotti chimici, con la zeolite biologica

L’arrivo della primavera risveglia la forza della natura e fa esplodere di colori balconi e giardini. Non c’è momento migliore per coltivare il proprio pollice verde e prendersi cura del proprio angolo fiorito. Con la zeolite è possibile farlo in modo completamente naturale, senza ricorrere a prodotti chimici.

La zeolite è un minerale ricavato da rocce di origine vulcanica, un prodotto biologico ricco di proprietà benefiche. Usata in agricoltura, è particolarmente indicata per far crescere fiori sani e belli. zeover è una zeolite a base di chabasite, biologica e 100% italiana.

zeover è zeolite a base di chabasite italiana, estratta in Maremma da rocce di origine vulcanica

Proprietà e benefici della zeolite zeover

zeover è una zeolite estratta in Toscana, da cave selezionate nel cuore della Maremma. Viene lavorata in Italia ed è un prodotto biologico certificato ISO, completamente naturale e privo di sostanze nocive. Ideale per la cura di verde, ortaggi e fiori, grazie alle sue proprietà fisiche e chimiche migliora il benessere della pianta nutrendola e proteggendola.

La sua particolare struttura cristallina permette di creare sulla superficie di foglie e fiori una barriera fisica naturale, che protegge dallo sviluppo di muffe e parassiti. La sua capacità di assorbimento, invece, consente di trattenere i nutrienti in eccesso e di rilasciarli solo quando serve, garantendo alla pianta una riserva costante di acqua e sostanze nutritive. Grazie a queste proprietà, è un’ottima soluzione per rafforzare le difese della pianta e nutrirla in modo naturale.

L’uso della zeolite in agricoltura ha anche altri vantaggi:

se mescolata al terreno, lo rende più poroso e capace di trattenere acqua e nutrienti;

riduce lo stress idrico della pianta nei periodi di siccità, grazie alla sua capacità di assorbire l'acqua e rilasciarla al bisogno;

regola il pH del suolo, creando le condizioni ottimali per la crescita della pianta;

, creando le condizioni ottimali per la crescita della pianta; assorbe le tossine e rilascia nel terreno minerali essenziali che ne migliorano la qualità.

Zeolite in grani e zeolite in polvere

In agricoltura, la zeolite può avere una doppia funzione. Può essere usata come ammendante, per nutrire la pianta e facilitarne la crescita, oppure come corroborante, per proteggerla da insetti e muffe. Per sfruttare appieno le sue proprietà, zeover ha sviluppato due formati:

la zeolite in grani , un ammendante che migliora l’apporto dei nutrienti;

la zeolite in polvere: un corroborante che rafforza le difese della pianta.

Come si usa la zeolite in grani

Se la pianta è già interrata, direttamente nel terreno o in vaso, sarà sufficiente praticare piccoli solchi nella terra (a una profondità di 5-6 cm) e distribuire due o tre cucchiai di zeolite in grani intorno al fusto, assicurandosi che il prodotto entri a contatto con le radici.

Se la pianta è da mettere a dimora, invece, occorre mescolare una parte di zeolite in grani a tre parti di terriccio, usando poi questa miscela per interrare la pianta. Nel caso di piante in vaso, la dose di zeolite consigliata è pari al 15% del volume del vaso stesso.

Come si usa la zeolite in polvere

Per un uso ottimale in giardino, bisogna sciogliere in 500 ml d’acqua due cucchiaini da caffè colmi di zeolite in polvere, versare la miscela in uno spruzzino e agitare bene. Il composto va spruzzato sulla pianta ogni 10 giorni e dopo ogni pioggia. La zeolite in polvere è un corroborante che protegge la pianta ma, in questa operazione, depositandosi anche sul terreno contribuisce a nutrirla, rinforzarla e infoltirla.

Ecco perché l’uso combinato di zeolite in polvere e in grani permette di far crescere piante rigogliose e in salute. Usata sia come ammendante che come corroborante, infatti, la zeolite zeover aiuta a prendersi cura del proprio angolo fiorito ed è particolarmente indicata per rose, garofani e gerani. Ecco qualche consiglio per utilizzarla al meglio.

1. Usarla sia in vaso che nel terreno

Che la pianta sia coltivata in vaso o direttamente nel terreno, la zeolite zeover può essere impiegata per migliorarne il benessere complessivo. Distribuendo i grani nel substrato e assicurandosi che entrino a contatto con le radici, si ha a disposizione un ammendante naturale che migliora l’apporto di nutrienti alla pianta. Spruzzando sulle foglie la zeolite in polvere, invece, si protegge la pianta da insetti e parassiti come afidi, acari e pidocchi delle rose.

2. Usarla per ottenere più boccioli

Aggiungere una manciata di zeolite in grani in mezzo al terreno, vicino al fusto e a contatto con le radici, permette alla pianta di avere a disposizione una riserva d’acqua costante e duratura, oltre a tutti i nutrienti di cui ha bisogno per crescere sana, forte e produrre nuovi boccioli.

3. Usarla come protezione dai raggi UV

Spruzzare la zeolite in polvere sulla pianta permette di creare sulle foglie una barriera naturale che le protegge dal calore e dai raggi UV. In questo modo la pianta resisterà meglio alle condizioni atmosferiche.