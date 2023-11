Gli appuntamenti di dicembre al Teatro Celebrazioni tra prosa, musica e danza

Il mese di dicembre al Teatro Celebrazioni parte con le star del web Awed, Dose e Dadda, che, dopo i sold out registrati nella Stagione primaverile ed estiva, tornano a teatro il 4 dicembre con uno dei format più seguiti sul web Esperienze D.M., in cui la parola chiave è l’improvvisazione.

Continuano gli appuntamenti con lo show Osteria Giacobazzi, il 5, il 12 e con la versione natalizia Natale in Osteria il 23 dicembre: Giuseppe Giacobazzi assieme ad Andrea Vasumi propongono uno spettacolo ogni sera diverso, anche grazie alla complicità di ospiti d’eccezione invitati di volta in volta.

Il 10 dicembre apre il cartellone danza una fiaba senza tempo come Lo Schiaccianoci, con le musiche di Pëtr Il’ič Čajkovskij e interpretato dalla Roma City Ballet Company diretta da Luciano Cannito, che ne ha curato non solo le coreografie ma anche la regia. I costumi sono a cura di Giusi Giustino e le scene di Italo Grassi, entrambi artisti i cui lavori sono rappresentati nei maggiori teatri del mondo.

Il 14 dicembre va in scena Il Vajont di tutti, riflessi di speranza, una sorta di viaggio nel tempo, avvincente e carico di tensione, che si svolge attraverso il racconto del narratore Andrea Ortis sulla vicenda del Vajont. L’impianto visivo fa da supporto storico documentale di assoluto valore che, accompagnando tutto il tracciato della narrazione con una ricostruzione dettagliata dei fatti, agevola la comprensione e l’ascolto. Accanto allo scenario storico del secondo dopoguerra, ci sono le dinamiche geopolitiche della rinascita, la rivoluzione musicale e di costume, quella tecnologica e civile.

Il 17 e 18 dicembre Bologna Festival, per la rassegna Baby BoFe’, propone il capolavoro di Čajkovskij La bella addormentata nel bosco, ispirato alla celebre fiaba di Charles Perrault.

Il 19 dicembre debutta al Teatro Celebrazioni Pietro Morello – artista e creator classe 1999, che a soli 24 anni conquista e ispira ogni giorno milioni di persone che lo seguono sui social – con uno show intitolato Non è un concerto e pensato per raccontare esperienze di vita vissute tra note musicali, missioni umanitarie e attività negli ospedali con i bambini, il tutto accomunato da un unico fil rouge: la Felicità.

Con un’imponente presenza scenica formata da trenta elementi, il 20 dicembre si esibirà il Virginia State Gospel Choir, uno dei cori più attivi e rinomati della scena gospel statunitense. Fondato nel 1971 e diretto da Perry Evans, il Coro, accanto ai brani gospel più tradizionali, propone una musica fortemente influenzata da sonorità afroamericane, rhytm & blues e soul.

Il 21 e 22 dicembre è la volta di Giuseppe Zeno ed Euridice Axen, protagonisti di Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto. Lo spettacolo, basato sul testo teatrale di Lina Wertmüller – una delle maggiori registe del cinema italiano – è con la regia di Marcello Cotugno, che colloca la storia in una dimensione contemporanea, scegliendo come nuovo campo di battaglia il differente clima socioculturale di una società tardo capitalista, in cui nuove tensioni determinano conflitti ed emozioni tra i personaggi.

Per la prima volta a Bologna, il violinista “Jedi” Andrea Casta il 26 dicembre offrirà al pubblico un’esperienza che andrà oltre la musica: il suo The Space violin è un viaggio tra immagini, effetti speciali e un mix esplosivo di pop, rock ed elettronica dance. Andrea Casta, conosciuto come “violinista Jedi” per l'archetto luminoso che evoca la saga di “Star Wars”, metterà al centro del concerto il racconto visivo e farà viaggiare gli spettatori tra natura e futuro, tra effetti speciali e un percorso musicale crossover che spazia dai Queen a Bowie, da Morricone a Battisti, fino ad arrivare alle sue produzioni originali. Sul palco con Casta, Ivanix, dj e sound designer internazionale, e Paolo Zanetti, affermato chitarrista del panorama pop italiano.

Chiude La Strana Coppia, spettacolo in scena dal 29 al 31 dicembre con Gianluca Guidi e Giampiero Ingrassia che interpretano Felix e Oscar. I due personaggi, accomunati da un divorzio alle spalle, decidono di andare a vivere insieme in un appartamento situato in uno dei tanti grattacieli di New York. La convivenza tra loro, dalle personalità diametralmente opposte, darà vita a spassose gag che garantiranno tanto divertimento in questa versione teatrale tratta dall’omonima commedia di Neil Simon.

Per maggiori informazioni teatrocelebrazioni.it

