Il cibo che cambia. Agroalimentare in trasformazione

Come sta cambiando il settore agroalimentare in rapporto alle sfide strategiche del nostro tempo? Spazio ai protagonisti in dialogo a YunuStage, il 12 gennaio alle 18.00 su cibo, sostenibilità e tecnologia.

Bologna è nota per l’eccellenza delle sue produzioni agroalimentari, il cui valore aggiunto contribuisce al benessere economico della città. Fondazione Yunus Italia, in occasione della seconda tappa di YunuStage e avviandosi verso la Giornata del Social Business 2024, promuove una riflessione per comprendere come le sfide della sostenibilità e del Social Business siano interpretate dal territorio in un settore chiave quale quello agricolo e agroindustriale.

<<Innovazione e creatività sono il cuore del social business – sottolinea il Vice Presidente di Fondazione Yunus Italia Prof. Giuseppe Torluccio – un sistema che non è charity né puro profit, ma di investimenti, di collaborazione tra i soggetti, la condivisione di best practices e conoscenze può essere applicato sia alle grandi che alle piccole imprese>>.

Oggi, infatti, le aziende agroalimentari sono chiamate sia a garantire il rapporto con la tradizione e con i territori, sia a sviluppare processi innovativi nel segno della sostenibilità, aprendosi ai mercati internazionali. A testimoniare i processi di trasformazione in corso nel settore sarà il racconto delle forti innovazioni della filiera saccarifera – dalla coltivazione delle barbabietole fino alla trasformazione industriale – e delle sfide intraprese da chi alleva, dal benessere animale nelle stalle fino alla riduzione della plastica negli imballaggi sulle scansie dei supermercati.

Interverranno Gianpiero Calzolari, Presidente di Granarolo, Claudio Gallerani, Presidente di Coprob – Italia Zuccheri, Paolo De Castro, Parlamentare Europeo, Rosalba Carbutti, Giornalista Il Resto Del Carlino, Giuseppe Torluccio, Vicepresidente di Fondazione Yunus Italia, conduce Lorenzo Benassi Roversi, giornalista.

Il talk, dal titolo “Il cibo che cambia. Agroalimentare in trasformazione” si terrà presso la Sala Colonne, sede di Emil Banca, in via Mazzini 152, a Bologna. Tutti invitati al buffet a seguire.

<< Il social business è per definizione un investimento per la sostenibilità ambientale e sociale: dalla riduzione della povertà alimentare in senso stretto, al ripopolamento di borghi rurali in via di abbandono - prosegue il Vice Presidente di Fondazione Yunus - sviluppo economico e sociale sono così alla base della “social farm” per il recupero di aree interne, per lo sviluppo dei borghi montani, per le opportunità ai disoccupati e per l’inclusione di soggetti svantaggiati. Microcredito rurale e Social farm sviluppano insieme dei social business con forte impatto inclusivo ed elevata qualità dei prodotti alimentari>>.

Un nuovo paradigma di sviluppo economico ispirato dalle parole del Premio Nobel per la pace Muhammad Yunus “Con l’aiuto di strumenti innovativi come il social business, e grazie ai giusti investimenti nelle attività produttive, è possibile affrontare in maniera sostenibile e risolvere alcune gravi questioni sociali che sono oggetto delle grandi politiche internazionali”.

