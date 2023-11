Istituto Sacro Cuore di Modena: la forza educativa delle scuole cattoliche

È questo il periodo in cui i bambini e i ragazzi che stanno terminando un ciclo di studi devono iniziare a scegliere - con i loro genitori - la scuola a cui iscriversi.

Una proposta di forte qualità educativa è costituita dalle scuole cattoliche che, con progetti pedagogicamente moderni e densi di valori, offrono attenzione ai ragazzi, collaborazione con le famiglie e investimenti formativi per il futuro.

Chi ha scelto per i propri figli fin dalla più tenera età le scuole cattoliche presenti sul territorio modenese conosce perfettamente la validità di questo cammino.

Esemplari, a questo proposito, sono le testimonianze raccolte e pubblicate online dalla FISM e dalla FIDAE.

Tra questi istituti di ogni ordine e grado, rilevante è la presenza come scuola media e scuola superiore del “Sacro Cuore” di Viale Storchi a Modena, fondato e sostenuto da più di un secolo dai Padri Giuseppini del Murialdo e da laici che condividono il carisma dell'educazione dei ragazzi: si tratta di un importante riferimento per chi intenda completare una formazione scolastica cristianamente ispirata, iniziata già nelle scuole materne ed elementari cattoliche, o per chi ricerchi una nuova esperienza di qualità elevata.

Ne sono la dimostrazione materiale il clima sereno e attivo che si respira al suo interno, ma anche il personale qualificato, la didattica, che mette a disposizione un ampio uso di tecnologie multimediali, gli efficienti laboratori, i campetti e le palestre, il teatro, l'aula video e tutte le altre aule speciali.

Caratterizzanti, poi, sono lo studio anche in inglese delle discipline scientifiche con certificazioni internazionali e le attività di potenziamento di lingua, informatica, teatro e preparazione all’Università, fondamentali per personalizzare il cammino educativo.

L'organizzazione, inoltre, è a misura di ragazzo: si va dal servizio mensa interno al doposcuola, passando per le lezioni su cinque giorni al fine di valorizzare anche le attività extra-scolastiche (come la parrocchia, le associazioni e lo sport) e per dare spazio alla vita familiare, aspetto imprescindibile per i ragazzi.

La Scuola superiore offre tre indirizzi (ed è in arrivo il quarto, il Linguistico), tutti con tratti di originalità: il Liceo Classico cerca di collegare i testi classici alla vita moderna e ai suoi problemi grazie agli inserimenti di diritto, di economia e di discipline di comunicazione; il Liceo Scientifico, dal canto suo, ha un potenziamento particolare (200 ore in più) delle discipline informatiche e fisico-matematiche, con laboratori di informatica e inglese (validi anche per la Patente Europea del Computer); l’Istituto Tecnico Amministrativo, infine, dopo il biennio propone due diversi indirizzi: Amministrazione, Finanza e Marketing (AFM) e Sistemi Informativi Aziendali (SIA), entrambi svolti anche con l’ausilio di laboratori e simulazioni operative d’impresa, stage aziendali e approfondimenti. ù

L’obiettivo è quello di formare cittadini maturi, con la partecipazione a tirocini che prevedono attività di servizio alla persona e conoscenza del mondo del lavoro.