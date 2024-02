Loca top Srl - il noleggio di casa tua!

Noleggio, vendita, formazione e assistenza di piattaforme aeree, sollevatori, autogru, muletti e camion gru/cassone.

Siamo in tutta l’Emilia Romagna con 15 sedi, una ogni 60 km, Parma, Reggio Emilia, Carpi, Sassuolo, Casalecchio, Bologna, Minerbio, Imola, Ferrara, Ravenna, Forlì, Cesena, Rimini, Misano Adriatico, Cremona e Milano.

Noleggio di mezzi per il sollevamento di cose o persone in tutta Italia

L’ampia flotta di mezzi delle migliori marche composta da oltre 1000 unità offre alla clientela un servizio di noleggio qualitativo e professionale mettendo a disposizione del cliente diversi tipi di formule tra cui scegliere per il noleggio: giornaliera, settimanale, mensile ed annuale oltre alla formula annuale in full rent.

Insieme al noleggio offriamo un servizio di consegna e ritiro direttamente in cantiere con i nostri mezzi di proprietà e grazie al personale esperto vi forniremo tutte le istruzioni necessarie all’uso in sicurezza dei mezzi.

Vendita di piattaforme aeree nuove e usate garantite in tutta Italia

L'esperienza accumulata nel settore noleggio ci permette di vendere mezzi nuovi o usati controllati e revisionati da personale con esperienza ventennale.

La provenienza dei mezzi destinati alla vendita è delle migliori marche come JLG, Dieci, Easylift e Bravi, sinonimi di garanzia e qualità nel settore dei costruttori di macchine per lavorare in alta quota.

Corsi di formazione all’uso in sicurezza delle piattaforme aeree con e senza stabilizzatori, carrelli elevatori e sollevatori telescopici

Vogliamo porci alla clientela come un’azienda di servizi a 360° ed un partner completo per meglio esaudire le vostre esigenze specifiche, per questo si è creata la volontà di porre in essere un settore di formazione coordinato dalla nostra organizzazione in collaborazione con strutture preposte.

Tale settore risulta adempiere, alla necessaria formazione delle maestranze come da vigenti normative, anche in base all’accordo stato regioni del 22/02/12 mettendo a disposizione professionisti qualificati, materiale informativo di semplice interpretazione ed esposizione , con il supporto verbale, cartaceo e video oltre al test di verifica dell’apprendimento su ogni singolo partecipante, le prove tecnico pratiche eseguite sulle attrezzature, il tutto eseguito nelle tempistiche di riferimento all’accordo citato sopra.

Professionalità e cortesia

Professionalità e cortesia sono le parole d’ordine di Loca Top e dei suoi operatori, che pongono al centro del loro lavoro la piena soddisfazione delle esigenze del cliente: soluzioni pratiche, assistenza e consulenza, esperienza e competenza sempre garantite, affinché il lavoro sia svolto nel modo più veloce ed efficace. I nostri funzionari commerciali sono a disposizione del cliente per preventivi, sopralluoghi in cantiere e per fornire consigli tecnici atti all’individuazione dei mezzi più idonei da usare in modo da svolgere al meglio e al minor costo le vostre attività: questo contraddistingue, da sempre, il nostro servizio. Consulenze e preventivi sono sempre a disposizione, per far sì che il progetto non presenti punti oscuri e per eliminare la possibilità di rischi, incidenti e infortuni.

Assistenza

L’assistenza è il perno su cui la società ruota e nel quale investe e crede molto: a seconda della tipologia di lavoro che si svolge ed il settore da supportare, sono stati creati dei percorsi in modo da non trascurare alcun aspetto per rispondere alle diverse necessità.

Per il noleggio si ritiene fondamentale il supporto tecnico prima, durante e dopo il noleggio allo scopo di controllare, manutenere e verificare i mezzi prima di consegnarli, assistere il cliente durante l’impiego, con la possibilità di interventi mirati in cantiere attraverso l’uso delle nostre officine mobili, ed effettuare i controlli al rientro del bene utilizzato.

In relazione alla vendita e più precisamente al POST proponiamo inoltre il CMP annuale (controlli di manutenzione programmata), che con personale specializzato e sulla base dell’impiego effettivo di lavoro delle macchine e di quanto previsto sul manuale come tempistiche di controlli, viene stabilito con il cliente con quale frequenza fare questi controlli e i relativi lavori da effettuare.

DPI & Abbigliamento

Vista l’importanza dei dispositivi di sicurezza (DPI) per lavorare con i mezzi di sollevamento, Loca Top ha deciso in questo nuovo anno di iniziare a collaborare con le aziende “U-Power”, “D. & B. Verona Srl”, “Uvex” e “Irudek” per la vendita di questi materiali protettivi.

Abbigliamento da lavoro, imbracature di sicurezza, cuffie, occhiali, scarpe antinfortunistiche e tutto ciò che permette agli operatori in quota di lavorare protetti e in sicurezza sono esposti all’interno della sede Loca Top di Bologna.