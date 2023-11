L’usato di qualità ha il cuore granata: brumbrum è sponsor di AC Reggiana

brumbrum.it è official fan granata. Il primo rivenditore online di auto usate in Italia, che nel 2019 ha inaugurato la sua Factory a Reggio Emilia, è entrato a far parte della grande famiglia degli sponsor di AC Reggiana. Nei giorni scorsi, una delegazione della squadra ha fatto visita allo stabilimento brumbrum e ha consegnato al CEO Matteo Barcella la tradizionale maglia autografata.

All’incontro che ha suggellato ufficialmente la partnership erano presenti il Vicepresidente di AC Reggiana Giuseppe Fico, i calciatori Mario Sampirisi, Filippo Nardi e Giacomo Satalino, il Responsabile Marketing e Comunicazione Alessandro Marconi e una rappresentanza dell'Ufficio Commerciale granata. L’accordo tra brumbrum e la squadra di Reggio Emilia rafforza ulteriormente il legame dell’azienda con la città.

I giovani partecipanti al progetto Academy nella Factory brumbrum di Reggio Emilia

Altri progetti sul territorio: l’Academy

Tra le iniziative realizzate da brumbrum che dimostrano il legame dell’azienda con il territorio, c’è il progetto dell’Academy. Tra aprile e maggio scorso, una decina di giovani disoccupati ha avuto l’opportunità di frequentare nella Factory brumbrum un corso intensivo gratuito per acquisire competenze di carrozzeria, organizzato in collaborazione con Cassani S.p.A. e Randstad.

Dopo l’Academy, alcuni di loro sono entrati a far parte del team, proseguendo il loro percorso di formazione e crescita. Un’esperienza molto positiva che si tradurrà presto in grandi novità per il 2024.

Perché brumbrum ha scelto Reggio Emilia

La Factory di brumbrum è un centro di eccellenza destinato alla riqualificazione delle auto usate che sorge a due passi dalla Stazione AV Mediopadana e dal centro di Reggio Emilia. L’azienda, che da ottobre 2022 è parte di Aramis Group, ha scelto la città del tricolore per la sua collocazione strategica: nel cuore dell’Italia, al centro del sistema logistico gomma-ferro nazionale.

Una posizione eccezionale che consente agli operatori di consegnare le auto facilmente entro pochi giorni dall’acquisto e ai clienti di ritirarle in tutta comodità. Chi preferisce vedere l’auto prima di completare l’acquisto può prendere appuntamento con il Servizio Clienti e recarsi alla Factory di Reggio Emilia, dove il personale esperto brumbrum mostrerà il veicolo scelto in ogni suo dettaglio.

Una volta acquistata un’auto brumbrum, il cliente può decidere se andarla a ritirare in Factory o in uno dei tantissimi centri convenzionati in tutto il Paese, oppure farsela consegnare direttamente a casa, un modo del tutto rivoluzionario di acquistare automobili. In questo caso niente di più facile: un operatore brumbrum consegnerà l’auto direttamente all’indirizzo scelto dal cliente.

Che cos’è la Factory brumbrum e come ci si arriva

Attiva da settembre 2019 a seguito di un investimento di ben 4 milioni di euro, la Factory è uno stabilimento di eccellenza visibile sia dall’autostrada del Sole che dalla Stazione AV Mediopadana, riconoscibile per il colore turchese che caratterizza il brand e l’enorme scritta brumbrum con il logo di un’automobile stilizzata dalle forme arrotondate.

Si estende su una superficie pari a 7 campi da calcio, circa 50.000 mq suddivisi tra area produttiva, zona di stoccaggio, uffici e spazi commerciali. Al suo interno si trovano tutte le stazioni di verifica essenziali per controllare lo stato di salute dell’auto e uno spazio dedicato ai clienti che vogliono vedere l’auto dal vivo prima di prendere una decisione.

Raggiungere la Factory brumbrum è semplice: si trova in via Enzo Lazzaretti 8, proprio a due passi dalla Stazione AV Mediopadana e a pochi minuti dal centro di Reggio, in una posizione perfetta per chi vuole fare un salto e conoscere da vicino una delle realtà reggiane più di successo. Un’opportunità da non perdere, soprattutto in vista dell’apertura straordinaria della Factory nei giorni di sabato 2 e 9 dicembre.

Nel cuore dell’Emilia, l’usato di qualità è controllato e garantito

Nel centro di Reggio Emilia ogni auto viene valutata attentamente da tecnici specializzati, che eseguono 300 controlli su parti meccaniche, carrozzeria, elettronica e interni, sul sistema di sicurezza e su quello frenante prima di mettere il veicolo in vendita. Meccanici, elettrauti e carrozzieri specializzati ispezionano di ogni singolo dettaglio per assicurarsi che l’auto sia idonea alla vendita, per garantire la massima soddisfazione a ciascun cliente.

Solo dopo aver superato 300 controlli le auto possono essere fotografate a 360° e pubblicate sulla vetrina digitale di brumbrum, affinché tutti possano trovare l’auto perfetta per le proprie esigenze comodamente dal divano di casa.

brumbrum, inoltre, rassicura tutti i propri clienti con una copertura eccezionale. Ogni auto include sempre una copertura di 12 mesi dalla consegna della vettura con ripristino del veicolo mediante riparazione o sostituzione dei pezzi di ricambio e immediato soccorso stradale in Italia e in Europa 24 ore su 24, 365 giorni l’anno. Chi lo desidera può estendere la copertura fino a 36 mesi, ottenendo un servizio di assistenza ancora più completo e duraturo.