Moderna soluzione: vantaggi della cosmetica dentale

Presso il Centro Dentale Digitale si effettuano cosmesi dentale, igiene, sbiancamento tramite apparecchiatura Laser, faccette per la copertura dei denti, per un effetto estetico di alta cosmesi, nonché sbiancamento domiciliare con mascherine prodotte direttamente in ambulatorio.

Il CentroDentale Digitale è infatti in grado non solo di proporre interventi mirati per il miglioramento della parte masticatoria, ma garantisce importanti ed efficaci servizi di cosmetica dentale, migliorando dunque l’estetica della bocca.

La dottoressa Selene Anna Dotti – professionista che opera all’interno del Centro Dentale Digitale – ci guida alla scoperta di come rendere più bianchi i denti: «I sistemi di sbiancamento dei denti sono da sempre, per il Centro Dentale Digitale, un tema cosmetico introdotto da anni e di cui noi riconosciamo anche una certa valenza estetica e beauty».

Diverse sono le modalità di intervento, non solo sotto il profilo dei denti, ma anche dei tessuti molli: si va, nei casi più semplici, dai trattamenti sbiancanti all’applicazione di lamine sottilissime di ceramica o porcellana che correggono anche i più piccoli difetti. Con al massimo un paio di sedute, ecco dunque un sorriso davvero perfetto: «Per non parlare dei processi di allineamento dentale e del- le modernissime faccette dentali – afferma la dottoressa Aurora Cozzi, dentista presso il Centro Dentale Digitale – protesi sottilissime, con uno spessore irrisorio, che si applicano sulla superficie esterna dei denti con l’obiettivo principale di migliorare l’estetica del sorriso».