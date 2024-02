Pellegrinaggio diocesano a Lourdes da Bologna in aereo

Ancora alcuni posti disponibili per chi volesse recarsi a Lourdes e celebrare il 166esimo anniversario delle Apparizioni il prossimo 11 febbraio 2024. L'11 febbraio 1858 la Madonna apparve infatti per la prima volta alla quattordicenne Bernardette Subirous nella grotta di Massabielle, tra i Pirenei francesi. Da allora, questo luogo è divenuto meta incessante di pellegrinaggi da ogni parte del mondo. Sono circa una settantina i miracoli di guarigione giudicati inspiegabili e riconosciuti dalla Chiesa che l'11 febbraio, per volontà di San Giovanni Paolo II, celebra la Giornata mondiale del malato. Andrea Babbi, Presidente di Petroniana Viaggi, ha riservato un intero aereo per l’occasione, organizzando un volo diretto da Bologna – evento unico in questo momento storico - che consente di raggiungere comodamente Lourdes, seguire il programma delle celebrazioni della Madonna - Liturgie e Celebrazioni religiose (via Crucis, visita alle Piscine, Confessioni) -, portare un saluto alla Grotta di Massabielle e tornare a Bologna il giorno successivo.

“Ogni anno Lourdes è meta incessante di circa 5 milioni di ammalati che invocano protezione e conforto – spiega Babbi -: c’è una grande chiesa così come la Vergine aveva richiesto. Lourdes è il più celebre dei luoghi mariani. Un ufficio speciale (le Bureau médical) fu incaricato di vagliare scientificamente le guarigioni che iniziarono a verificarsi immediatamente. Di miracoli finora ne sono stati riconosciuti una settantina, ma di fatto sono molti di più”.

Ad accompagnare il pellegrinaggio diocesano, il Vicario Generale di Bologna Monsignor Giovanni Silvagni, Vicario Generale per l’Amministrazione della Diocesi di Bologna e il Vescovo di Imola Monsignor S.E. Giovanni Mosciatti.

“La possibilità di essere a Lourdes nei giorni 11 e 12 febbraio prossimi è una grande occasione di rivivere negli stessi giorni, dopo 166 anni, l'esperienza che fece la giovane Bernardetta Soubirous, e grazie alla quale quel luogo sconosciuto e insignificante è diventato la meta di milioni di pellegrini ogni anno – spiega Monsignor Silvagni -. Con occhi semplici innumerevoli persone hanno letto e ancora leggono in questo fenomeno una manifestazione di bene che apre alla speranza”. E continua: “Abbiamo tanto bisogno di speranza in questo tempo difficile, andiamo in pellegrinaggio per attingere alla sorgente un bene prezioso. Ci andiamo insieme, in un gruppo eterogeneo di persone di ogni età e condizione, che non si sono scelte, senza particolari requisiti, e c'è ancora posto per tutti quelli che lo desiderano. A Lourdes Maria volle manifestare la sua premura materna non solo per Bernardette ma anche per tutti quelli che sarebbero accorsi a quel luogo. Attorno a Maria ci sentiamo famiglia, famiglia umile e tribolata, famiglia di credenti, famiglia umana, pellegrini di speranza”.

Un’esperienza di viaggio, preghiera e servizio che abbraccia le Diocesi di Imola e di Bologna: giovani e anziani, sacerdoti, religiosi e seminaristi, tutte le realtà che a vario titolo sono impegnate nell’accompagnamento a Lourdes nei vari momenti dell’anno a seconda delle proprie specificità.

Una due giorni per vivere la fede in profondità e iniziare un nuovo capitolo della propria esistenza con ritrovata energia e spiritualità. Chi è stato a Lourdes, lo sa.

Il costo del pellegrinaggio è 690€. Per maggiori informazioni e scoprire il programma in dettaglio: www.petronianaviaggi.it

Chi fosse interessato può rivolgersi all’agenzia Petroniana Viaggi (Via del Monte 3/G, Bologna), al numero 051 261936 oppure all’email info@petronianaviaggi.it.