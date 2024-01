Rivoluzione Elettrica: Scopri la Nuova EX30, il SUV Volvo che Cambia le Regole

Per la casa automobilistica svedese, rappresentata da Lineablù a Ravenna dal 1976, l’elettrificazione delle auto fa parte di un progetto per promuovere la mobilità sostenibile realizzando ogni parte della vettura sempre più ‘green’ a ridotto impatto ambientale, non solo con il miglioramento della propulsione, ma anche con una scelta accurata dei materiali dell’auto, sia per gli interni che per gli esterni, come ad esempio l’utilizzo di acciaio prodotto con la tecnologia ad idrogeno anziché con combustibili fossili, alluminio verde, plastica riciclata, fibre sostenibili per la realizzazione delle sedute e dei rivestimenti interni. Parliamo del nuovo Suv compatto completamente elettrico della casa svedese che è stato presentato in anteprima mondiale questa estate a Milano – “La EX30 è una macchina a zero emissioni” - riferisce Enrico Benelli, titolare di Lineablù, concessionaria Volvo da 48 anni– “ma con lo stesso prezzo di una pari segmento a motore endotermico. Si tratta di una vettura elettrica che potrà essere alla portata di tutti dal punto di vista dei costi ed anche dal punto di vista dei contenuti, sia in termini di sicurezza che di sostenibilità. La Volvo EX30 offrirà tutto ciò che si può desiderare da una Volvo, ma in un formato più piccolo”.

Quali particolarità offre la nuova EX30?

“E’ una macchina a zero emissioni progettata per avere l'impronta di carbonio più bassa di qualunque altra auto Volvo fino ad oggi, la EX30 utilizza materiali rinnovabili e riciclati in nuove modalità. Ha un design minimalista ed accattivante con soluzioni di carico intelligenti ed un baule versatile che aggiunge comodità e comfort. Inoltre, grazie alle batterie di nuova concezione, ha un’autonomia di percorrenza di circa 475 km con un tempo di ricarica rapida (10-80%) di 26 minuti circa. Ha un motore ad alte prestazioni che sviluppa una potenza pari a 428 cv nella versione Twin Motor con una accelerazione da auto sportiva ( 0 a 100 km/h in 3.6 s ) ed una spesa di ricarica di circa 4 euro per ogni 100 km di percorrenza. La EX30 potrà parcheggiare da sola, manovrando, accelerando e frenando al tuo posto. E’ progettata per essere altamente intuitiva: semplicità dei comandi e chiara visualizzazione che, con un tablet di 12,3”in dotazione, contribuiscono ad una guida più semplice ed immediata. Particolarmente suggestiva è la possibilità di selezionare cinque temi luminosi e sonori che evocano atmosfere scandinave. L’auto sarà integrata a Google consentendo di accedere al sistema di infotainment per offrire anche tutte le informazioni necessarie e per quattro anni, con l’acquisto del Suv, sarà compresa una connessione dati gratuita”.

Dal punto di vista della sicurezza che cosa offrirà la EX30?

“La sicurezza di un’auto non può essere solo passiva ma deve poter prevenire attivamente gli incidenti e proteggere i soggetti non solo a bordo ma nel raggio complessivo di azione. Questo è stato reso possibile grazie alla combinazione di numerosi elementi di tecnologia avanzata che equipaggiano la EX30: il Collision Avoidance System, progettato per evitare o mitigare le collisioni con altri veicoli, pedoni o ciclisti; il Driver Alert System che intercetta il livello di distrazione o stanchezza del conducente grazie a sensori e telecamere che, se il conducente non reagisce agli avvisi, fa arrestare autonomamente il veicolo evitando possibili conseguenze catastrofiche. Ma la grande novità di cui è dotata la EX30 è la funzione di sicurezza avanzata che aiuta il conducente e i passeggeri ad evitare di aprire la portiera se vi sono ciclisti che si avvicinano da dietro, evitando i cosiddetti incidenti di-dooring- ”.

Quali versioni saranno disponibili?

“Con una previsione di consegna da tre a quattro mesi” – interviene Gianni Mordenti, Responsabile vendite di Volvo del Gruppo Lineablu - “saranno disponibili: una versione Single Motor da 272 cavalli abbinata ad una batteria ad alto voltaggio LFP da 51 kWh con un’autonomia fino a 344 chilometri; una versione Extended Range del monomotore con la dotazione di una batteria NMC più efficiente ( 69 kWh) che offre un’ autonomia di 470 km; una Twin Motor a trazione integrale con doppio motore, in grado di erogare 428 CV e di spingere la suv elettrica da 0 a 100 km/h in 3,6 secondi. Sarà previsto a breve anche il modello della EX30 Cross Country, versione più avventurosa della piccola suv elettrica caratterizzata da un’estetica che richiama il mondo dell'off road".

Quali saranno i prezzi lancio per la vendita?

“La versione Entry Level sarà proposta ad un prezzo allettante dalla casa madre pari ad euro 35900,00 ma fino al 31 gennaio 2024, Lineablu applicherà uno sconto aggiuntivo per permettere di possedere la EX30 a soli 29800,00 euro grazie anche agli ecobonus statali . Oltre all’acquisto anche con finanziamento, sarà possibile accedere al leasing oppure al noleggio a lungo termine sia per le aziende che i privati.

https://lineablu.org/volvo/