Sconto in fattura del 75% per interventi di sostituzione ascensori esistenti

Cosa significa “Pagare con lo sconto in fattura”?

In materia di bonus edilizi anche l’ultima legge di bilancio ha stabilito che per determinati interventi è possibile accedere ad una detrazione fiscale e quindi ottenere un credito di imposta. Si può quindi cedere questo credito di imposta ad una Società che esegue l’intervento e che riconoscerà pari sconto sulla fattura. Gli interventi per superamento barriere architettoniche offrono questa opportunità.

Quali interventi sono agevolati dallo sconto in fattura?

Tra gli interventi agevolati dallo sconto in fattura con bonus 75% è di fondamentale importanza la sostituzione di impianti ascensori. Infatti sostituendo un impianto ascensore obsoleto con nuovo impianto avente le dimensioni per superamento barriere architettoniche è possibile ottenere il bonus 75% e lo sconto in fattura.

Quale soluzione?

Grazie alle nuove soluzioni ed all’evoluzione tecnica del prodotto è possibile procedere con la sostituzione di un impianto ascensore in maniera molto semplice. Con interventi rapidi e poco invasivi si può ottimizzare lo spazio disponibile all’interno del vano corsa per poter installare un nuovo impianto ascensore che garantisce maggiore accessibilità, confort di marcia e sicurezza. Avrete quindi un impianto con dimensioni maggiori, azionamenti e dispositivi di ultima generazione, riduzione dei consumi con maggiori prestazioni dell’impianto ascensore a minor costo di gestione.

Quale costo per la sostituzione?

La sostituzione di un impianto esistente grazie all’opzione di sconto in fattura permette di sostituire un ascensore obsoleto con nuovo impianto idoneo per il superamento barriere architettoniche con una spesa molto ridotta. Non sarà più conveniente pensare ad interventi di ammodernamento onerosi e non sempre risolutivi perché comunque parziali. ABITEL ASCENSORI e MONTASCALE fornirà un servizio completo che inizia con la valutazione degli spazi e si conclude con l’installazione del prodotto realizzato su misura per il cliente al fine di garantire il beneficio fiscale. Al termine dell’installazione lo staff di ABITEL ASCENSORI e MONTASCALE si occupa delle documentazioni e delle procedure previste per l’operazione di cessione del credito di imposta garantendo al cliente lo sconto del 75% sul prezzo del prodotto fornito ed installato.

Quali sono i requisiti per ottenere lo sconto in fattura?

Le installazioni di prodotti per abbattimento barriere architettoniche offrono la possibilità di detrazione fiscale del 75%. E’ sufficiente eseguire il pagamento tramite bonifico bancario per attivare la procedura di cessione del credito e conseguente sconto in fattura da parte di ABITEL ASCENSORI e MONTASCALE. Semplicemente fornendo il proprio documento di identità e la visura catastale dell’unità abitativa per la quale si richiede il superamento barriere architettoniche accederete quindi a questo beneficio fiscale.

Sarà poi ABITEL ASCENSORI e MONTASCALE, con un team di professionisti in possesso delle necessarie abilitazioni, ad occuparsi della procedura per ultimare la pratica richiesta.