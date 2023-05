We care – quando il benessere dei dipendenti si coniuga con la soddisfazione dei clienti

Aumentare il livello di soddisfazione dei clienti – e dunque la produttività dell’impresa - attraverso il benessere dei dipendenti è possibile.

Parafrasando il celeberrimo motto di Don Milani, di cui proprio in questi giorni ricorre il centenario dalla nascita, Ambienta Servizi, una realtà imprenditoriale di Bologna che si occupa di pulizie civili e industriali, sanificazione, cura del verde, logistica e facility management, sottolinea che i suoi dipendenti le stanno a cuore tanto quanto i suoi clienti e dunque può affermare con certezza: “We care”.

Il successo di un’impresa si misura dai numeri, certo. Ma cosa determina quei numeri dipende da scelte di gestione ben precise. Per Ambienta, ad esempio, clienti e dipendenti sono ugualmente importanti. I primi consentono di portare avanti l’impresa in modo redditizio. I secondi permettono di soddisfare i clienti che, una volta fidelizzati, garantiscono continuità all’attività imprenditoriale innescando un circolo virtuoso dove tutti i soggetti coinvolti possono dirsi contenti.

Ambienta tratta i dipendenti con la stessa attenzione che usa nei confronti dei propri clienti, facendoli sentire parte integrante della sua grande famiglia. Anzitutto, riconosce come propri i loro problemi e dunque cerca di risolverli o di limitarne le conseguenze nella misura del possibile. Inoltre, è al fianco dei suoi dipendenti con gesti concreti, come il 730 gratuito per tutto il personale, agevolazione concessa in virtù di un accordo quadro siglato con ASPPI (Associazione Sindacale Piccoli Proprietari Immobiliari). Dipendenti che vanno al lavoro contenti sono una garanzia di rendimento sul lavoro e dunque generano soddisfazione nei clienti.

Ogni anno Ambienta premia il buon lavoro dei propri dipendenti in misura proporzionale ai risultati economici raggiunti. Inoltre, crede nel valore della sicurezza. Il suo personale, infatti, utilizza solo attrezzature e prodotti di ultima generazione che garantiscono al cliente un lavoro impeccabile dal punto di vista qualitativo e ai dipendenti la salvaguardia della salute, che è il bene primario di tutti. Questi gesti incentivano e motivano il personale a contribuire sempre di più al successo di un’impresa che si dimostra responsabile anche da un punto di vista sociale.

L’azienda ha poi adottato un’altra iniziativa che stravolge il concetto di competitività e tensione che spesso regnano nel luogo di lavoro: ha organizzato per i propri dipendenti degli allenamenti a circuito settimanali che rappresentano una preziosa occasione per migliorare il proprio benessere fisico e mentale sotto la guida di un personal trainer professionista. È risaputo, infatti, che l’attività fisica riduce il livello di stress, calma la mente, combatte la depressione, con enormi benefici per il benessere e la serenità di tutti. Fare esercizio fisico, inoltre, fa bene all’apparato muscolo-scheletrico, aiuta a prevenire le malattie cardiovascolari e metaboliche, contribuisce a ridurre la pressione arteriosa e a mantenere basso il livello di colesterolo nel sangue. Ammalarsi meno è un bene per il singolo ma lo è anche per le casse dell’azienda. Infine, allenarsi in compagnia dei propri colleghi è divertente e migliora l’umore, l’affiatamento, le relazioni interpersonali e di conseguenza la comprensione reciproca anche sul lavoro.

Insomma, a quanto pare, Ambienta ha trovato la formula magica per lavorare sempre meglio e per ambire a obiettivi sempre più alti in termini di fatturato e soddisfazione della clientela. La sua è quasi una strategia della felicità basata sul principio che i dipendenti lavorano meglio quando sono soddisfatti delle proprie condizioni di lavoro, cosa che ha un impatto positivo non solo sul loro benessere ma anche sulla produttività dell’azienda e sulla soddisfazione dei clienti e quindi sulle vendite. Una strategia che spesso produce risultati migliori rispetto a qualsiasi campagna pubblicitaria.

