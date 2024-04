Motosalsicciata 2024, buon cibo e motori: Voltana invasa dagli appassionati delle due ruote

Voltana (Ravenna), 14 aprile 2024 – Dopo il successo registrato nelle prime due serate, anche oggi (domenica), complice una giornata praticamente estiva, sono stati davvero tanti coloro che hanno ‘invaso’ Voltana, in occasione della terza ed ultima giornata della 20esima edizione della Motosalsicciata, evento che, nel più goliardico stile romagnolo, richiama nella maggiore frazione lughese centauri e semplici appassionati di motori provenienti non solo dall'Emilia-Romagna, ma anche da fuori regione.

In mattinata, dopo una ‘motoconcentrazione’ ed un raduno di auto americane ‘Romagna Boys’, da piazza Unità d’Italia è partito il tradizionale motogiro con sosta aperitivo, offerto a tutti i partecipanti, alla Pasticceria dell’Arte in via Piratello a Lugo. Alle 14.30 a salire sul palco con il suo live show è stato Timothy Cavicchini, mentre nel tardo pomeriggio è avvenuta l’estrazione della lotteria (in collaborazione con Trioschi Moto Lugo e con ‘Moto Beat by Caponord’ Faenza), che vedeva come primo premio una Moto Morini 650 X-Cape.

Molto gettonato è stato, come sempre, il grande stand gastronomico con specialità a base di salsiccia, salumi locali e pasta al ragù. Il tutto accompagnato da ottima birra e cocktail. Ad organizzare la Motosalsicciata è un affiatato gruppo di voltanesi (e dintorni) che si avvale del prezioso supporto di tanti volontari e di decine tra aziende ed attività commerciali.

Organizzatori che ringraziano il popolo delle due ruote e tutti coloro che a qualsiasi titolo hanno contribuito all’ottima riuscita della manifestazione il cui incasso, detratte le spese, sarà devoluto alle scuole di Voltana, al centro sociale Ca Vecchia ed a iniziative locali.