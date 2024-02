Nba Basketball School anche a Ravenna

Ravenna, 6 febbraio 2024 - Per il 2024 Sport and Fun Holidays Srl - licenziataria esclusiva per l’Italia del marchio NBA Basketball, ha definito un ricco programma caratterizzato da settimane di Summer camp residenziali, Player Clinic ed altri eventi estivi, denominati NBA Summer Experience, rivolti a bambini e ragazzi tra gli 8 e i 17 anni.

Si partirà già alla fine di questo mese con il quinto Nba Player Clinic Tour. Un tour di 13 giorni che toccherà diverse città in 7 regioni italiane e a cui ne farà seguito almeno un altro in autunno. Il Player Clinic consiste in una giornata dove i partecipanti respirano e vivono la Nba e vengono organizzati in primavera, autunno e inverno.

Gli allenamenti, della durata di 90’ cadauno, vengono condotti da un direttore tecnico del circuito Nba giunto appositamente in Italia. Grazie alla collaborazione con la società Compagnia dell’Albero, partner organizzativo e logistico sul territorio, la città di Ravenna ospiterà l’11ma tappa del Player clinic tour il 5 marzo presso il Centro sportivo ‘Dribbling’.

Le sessioni di allenamento saranno suddivise per fasce d’età e sono aperte a tutti i giocatori e giocatrici del territorio, indipendentemente dalla società di appartenenza. Per informazioni contattare Chiara Battisti (PM NBA Basketball School Italy) 3402878533.