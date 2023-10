Alessandro Borghese e la disfida dei ristoranti

La Bottega di Felice è stata la prima tappa. Il primo dei quatto ristoranti ravennati che parteciperanno alla celebre trasmissione di Alessandro Borghese. Gli altri sono il Cairoli, la Trattoria Al Cerchio, il Cabiria. Ieri a pranzo, mentre la troupe era all’interno del locale di via Pellegrino Matteucci, fuori in diversi si sono fermati, curiosi, fan, appassionati, nella speranza che Borghese uscisse, si facesse vedere. E così è stato, a un certo punto è spuntato dall’interno, si è guardato attorno, si è seduto in uno dei tavoli esterni del ristorante parlando con i suoi collaboratori. Nel frattempo altri componenti della troupe intervistavano in altri luoghi del centro storico, come via Ponte Marino, i titolari dei ristoranti che passeranno al vaglio degli altri componenti e dello stesso Borghese nei prossimi giorni.

La trasmissione va in onda registrata e la troupe rimarrà in città fino a venerdì. Nei prossimi giorni sarà la volta degli altri tre. Le attività vengono selezionate in base a caratteristiche ben precise, ad esempio non devono essere eccessivamente grandi, più o meno non oltre i centro coperti. Il vincitore verrà decretato entro venerdì, ma bisognerà aspettare che la puntata vada in onda su Sky per scoprire di chi si tratta.

La trasmissione ha uno svolgimento molto semplice: ognuno dei ristoratori concorrenti, a turno, ospita a pranzo nel proprio locale Borghese e gli altri tre colleghi. Dopo ogni pasto, i ristoratori assegnano un voto. Anche Borghese darà il suo. I parametri presi in considerazione sono diversi, dal menù alla location, al servizio. Ora non resta che aspettare di sapere chi sarà il vincitore dell’edizione ravennate.