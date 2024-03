Auto finisce in mare, si cerca il corpo della persona alla guida: operazioni dei sommozzatori

Ravenna, 29 marzo 2024 – Un’auto è finita in mare questa mattina a Porto Corsini. Il mezzo, con a bordo una sola persona, ha percorso il molo piccolo che parte dalla zona imbarco traghetto.

E, per ragioni ancora al vaglio, ha proseguito la sua corsa senza fermarsi fino a finire in acqua. Sul posto sono intervenuti 118, guardia costiera, polizia e l’elicottero dei Vigili del fuoco. Sono in corso le operazioni dei sommozzatori per recuperare la persona alla guida dell’auto.

L’auto risulta associata a una persona scomparsa da martedì sera, momento dell'ultimo contatto con i familiari. E così quando una pattuglia della polizia l'ha intercettata verso le 9, ha ingaggiato un inseguimento fino all'ingresso della banchina dove, intuendo le potenziali intenzioni dell'uomo, i poliziotti hanno desistito.