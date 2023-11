Parcheggia senza freno a mano: furgone finisce in mezzo al mare

Bellaria Igea Marina (Rimini), 22 Novembre 2023 - Quando lo hanno visto galleggiare in acqua, non potevano crederci. I vigili urbani di Bellaria Igea Marina, hanno scovato ieri mattina un grosso furgone nel bel mezzo del mare, all’altezza della clinica ‘Luce sul mare’.

Il furgone finito in mezzo al mare a Igea Marina

Gli agenti della Municipale erano in giro con il mezzo per la consueta routine mattutina fuori dalle scuole, quando si sono accorti del mezzo tra le onde.

Dopo un giro rapido di controlli, sono risaliti al proprietario: titolare di un'azienda edile di Savignano.

Il mezzo era stato parcheggiato ieri notte su uno degli scivoli che danno sulla spiaggia libera, a pochi metri dalla struttura sanitaria 'Luce sul Mare' ma senza freno a mano. La burrasca della nottata lo ha trascinato per diversi metri fino al mare Adriatico. L'acqua è arrivata fin sopra le ruote e il mezzo non si poteva spostare. Sul posto accanto ai vigili urbani, è arrivata così una ruspa e una gru, per spostare la sabbia e lo stesso furgone, caricarlo su un carroattrezzi e portarlo via.

L'uomo alla guida ha pagato tutte le spese di trasferimento e anche una multa salata per aver parcheggiato il mezzo in una zona vietata.