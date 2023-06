Berlusconi morto, nel 2020 a Ravenna per le regionali. Ancarani: “C’è solo un Presidente”

Ravenna, 12 giugno 2023 – “Se hai passato tutta la vita nello stesso partito, con un unico leader, sempre lo stesso, credendo nello stesso ideale oggi è un brutto giorno. C’è, e sempre ci sarà, solo un Presidente”. Con queste parole il consigliere comunale e già candidato sindaco di Forza Italia, Alberto Ancarani, esprime il suo cordoglio per la morte di Silvio Berlusconi.

Il senatore di Forza Italia, già presidente del Consiglio, era venuto a Ravenna, in piazza del Popolo, il 25 gennaio 2020. Era arrivato per sostenere la candidatura alle elezioni regionali di Lucia Borgonzoni insieme ai leader degli altri partiti di centrodestra: l’attuale premier Giorgia Meloni e Matteo Salvini.

Alla piazza che urlava ‘Silvio, Silvio’, l’ex premier aveva detto di essere “sicuro di vincere” e che “a Ravenna inizia la manifestazione di chiusura della campagna elettorale per le elezioni Regionali con Lucia Borgonzoni. Portiamo il buongoverno anche qui in Emilia Romagna: sarà l’avviso di sfratto per il governo. Non è possibile che l’Italia venga governata da una minoranza, contro il volere della maggioranza”.