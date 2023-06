Berlusconi morto, il sindaco di Ferrara Fabbri: “Mi disse di tagliarmi il codino. Declinai. Lo ricordo con affetto”

Ferrara, 12 giugno 2023 – “Ad Arcore mi disse: 'È ora di tagliarti il codino'. Declinai affettuosamente dicendogli: 'Non ci è riuscita neanche mia madre'. Scoppiammo in una risata. Oggi che Silvio Berlusconi non c’è più, ricordo con affetto questo ‘siparietto’ tra noi, prima delle Regionali del 2014.

Ho conosciuto una persona autorevole, una persona che aveva la straordinaria capacità di farti sentire a tuo agio, di farti sentire a casa. Un grande imprenditore, un uomo che ha posto dei temi ineludibili per l’agenda politica di questo Paese. La sua forza ci mancherà: è stato un combattente.

Condoglianze alla famiglia e un abbraccio a tutto il popolo di Forza Italia». Così il sindaco Alan Fabbri sulla scomparsa di Silvio Berlusconi. Il presidente di Forza Italia fu a Ferrara nel gennaio del 2016 per partecipare al compleanno di Nino Sgarbi, padre di Vittorio, sottosegretario alla Cultura e presidente di Ferrara Arte. Berlusconi trascorse una giornata a Ro, a casa Sgarbi, con un ristretto gruppo di amici, tra i quali anche l’allora arcivescovo Luigi Negri.