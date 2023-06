Berlusconi: da Romano Prodi a Gianni Morandi, il ricordo in Emilia Romagna. Il cantante: “Voleva fare un album con me”

Bologna, 12 giugno 2023 – La notizia della morte di Silvio Berlusconi sta facendo il giro del mondo, e ha suscitato migliaia di reazioni. Ecco i commenti e il cordoglio che vengono dall’Emilia Romagna, dal ricordo di Romano Prodi a quelli del presidente Stefano Bonaccini e del sindaco di Bologna Matteo Lepore alla ministra Anna Maria Bernini. Ma lo ricordano anche personaggi dello spettacolo come Gianni Morandi e Simona Ventura, o a cavallo tra politica e cultura come Vittorio Sgarbi. Particolarmente commosso il ricordo di Iva Zanicchi (qui l’intervista), che ha conosciuto il Cavaliere nel lontano 1984.

Sono molti i ricordi e le testimonianze che si accavallano: il leader di Forza Italia, ricordiamolo, ha scelto Bologna – per la precisione Casalecchio di Reno – per la sua ‘discesa in campo’ di fatto. Nel 2020, inoltre, Berlusconi venne a Ravenna per le elezioni regionali, mentre da Ferrara il sindaco Fabbri ricorda la volta che Berlusconi gli chiese di tagliargli il codino. Con Reggio Emilia il leader azzurro ebbe un rapporto non solo politico: già nel ‘78, ad esempio, contattò l’emittente locale TeleReggio. Tra il Cavaliere e Rimini è stato un amore durato 70 anni, mentre dal Veneto Zaia ricorda: “Col Mose salvò Venezia dalle acque”. A Modena ancora ricordano il bagno di folla quando arrivò in città.

FOCUS / Le reazioni nelle Marche. Acquaroli: “Uomo illuminato”

Il cordoglio di Prodi

“Partecipo al profondo cordoglio per la scomparsa di Silvio Berlusconi. Lo ricordo come un leader politico che, nel suo lungo e intenso impegno pubblico, ha esercitato una grande influenza nella vita del nostro paese, incidendo non solo sulle Istituzioni, ma anche nella vita di tutti i cittadini”. A parlare è Romano Prodi saputa la notizia della morte di Silvio Berlusconi, fondatore e leader di Forza Italia ed ex presidente del Milan. L’ex premier, 86 anni, era stato ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano da venerdì scorso, 9 giugno.

“Nel nostro lungo confronto politico abbiamo rappresentato mondi diversi e contrapposti, ma la nostra rivalità non è mai trascesa in sentimenti di inimicizia sul piano personale, mantenendo il confronto in un ambito di reciproco rispetto. Ho apprezzato il suo sostegno alla causa europeista, soprattutto perché confermato e ribadito in un periodo in cui il nostro comune destino europeo era messo duramente e imprudentemente sotto accusa. Porgo alla sua famiglia e a tutti i suoi cari le mie più profonde condoglianze".