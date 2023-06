Morandi ricorda Berlusconi: “Quando il Cavaliere mi propose di fare un album insieme”

Bologna, 12 giugno 2023 – La notizia della morte di Silvio Berlusconi avvenuta questa mattina ha suscitato in poche ore le reazioni commosse dei tantissimi che lo conoscevano e che hanno condiviso con lui lavoro, passioni e impegno politico.

Tra i tanti che hanno voluto esprimere il cordoglio per la scomparsa del leader di Forza Italia anche Gianni Morandi.

Il cantante di Bologna ha voluto ricordare il presidente Berlusconi con un post pubblicato sui suoi canali social.

“La notizia della scomparsa di Silvio Berlusconi mi ha profondamente addolorato – ha scritto Morandi – Mi era molto simpatico e forse anche lui mi aveva in simpatia. Rivolgo il mio pensiero alla sua famiglia, in questo momento di grande dolore. Riposa in pace, Silvio”.

La conoscenza tra i due risaliva, come scrive lo stesso cantante, a più di trent’anni fa, “ancora prima della sua discesa in campo nella scena politica italiana”. Nel periodo in cui il mondo della “televisione fu travolto dall’arrivo delle reti Mediaset”.

Il cantante ha sottolineato le doti dell’uomo che ha rivoluzionato il mondo della comunicazione e della politica. “Grande comunicatore, sapeva conquistarti con la sua energia coinvolgente. Con lui si poteva parlare di tutto, politica, spettacolo, letteratura, calcio, costume, televisione, musica”, ha detto Morandi.

E proprio la musica era una delle tante passioni che univa i due. “Amava cantare e scriveva anche canzoni. Una volta, allo stadio, a vedere Milan – Bologna, scherzando mi disse, Gianni perché non facciamo un album insieme, potremmo chiamarlo, ‘Morandi canta Berlusconi’”, ha ricordato Gianni.