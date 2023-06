La morte di Berlusconi e le Marche, Acquaroli: "Uomo illuminato"

Ancona, 12 giugno 2023 – L'eco della scomparsa di Silvio Berlusconi ha raggiunto le Marche dove, ovviamente, non sono mancate le reazioni politiche in un territorio in larga parte guidato dal centrodestra. Prima fra tutte, quella del presidente della Regione Francesco Acquaroli: “Con profonda commozione voglio esprimere le più sentite condoglianze alla famiglia di Silvio Berlusconi e a tutta la comunità politica di Forza Italia. Il Presidente Berlusconi ha lasciato un segno profondo nella storia del nostro Paese e lo ha fatto nelle istituzioni e nella politica, ma anche nell'impresa, nella comunicazione e nello sport. Un uomo illuminato che non mancherà solo al centrodestra ma a tutta l’Italia”, il post pubblicato su Facebook dal governatore.

Le reazioni del mondo politico e non

Francesco Acquaroli, il governatore delle Marche sulla scomparsa di Berlusconi: "Era illuminato" (foto Emma)

Poco prima, in una nota ufficiale, anche la seconda carica regionale, il presidente dell'Assemblea legislativa delle Marche, Dino Latini, espressione dell'Unione di Centro: “È con profondo cordoglio che apprendiamo la morte di Silvio Berlusconi. Protagonista della vita politica negli ultimi trenta anni, fondatore di Forza Italia e più volte Presidente del Consiglio dei Ministri, lascia indubbiamente un segno indelebile nella storia italiana. La sua discesa in campo in un momento particolarmente difficile e una grande capacità dimostrata nel cogliere le esigenze di quella fase storica, dando vita ad una coalizione moderata rappresentativa di una sensibilità diffusa nel Paese. Berlusconi è stato anche un imprenditore illuminato che ha saputo anticipare i tempi rispetto all’evoluzione al sistema delle comunicazioni, dell’informazione e dell’editoria, contribuendo alla crescita economica e d’immagine dell’Italia. Alla sua famiglia giungano dalle Marche le nostre più sentite condoglianze”.

FOTO 40 anni di potere

Il sindaco di Pesaro, e coordinatore nazionale dei sindaci dem, Matteo Ricci ha postato su Facebook una foto di Berlusconi mentre saluta e ha scritto: “C'è un'Italia prima e un'Italia dopo Silvio Berlusconi. Nella politica, nei media, nel calcio, nella cultura popolare. Lo abbiamo politicamente avversato ma oggi va via un pezzo di storia contemporanea italiana. Con grande cordoglio mi stringo alla famiglia, al partito Forza Italia, ai tanti amici”.

Dal partito dell'ex premier, la voce della capogruppo forzista in Regione, Jessica Marcozzi, a titolo personale e per il gruppo: “Esprimo il più profondo cordoglio per la scomparsa del nostro amato presidente Silvio Berlusconi. Fondatore del nostro partito, il presidente è stato sempre un faro e una fonte di ispirazione per tutti noi. Ha impersonificato i valori di Forza Italia, essendo per noi una guida lungimirante, un punto di riferimento e una presenza costante. La sua dipartita rappresenta per tutti noi una perdita immane, lascia un vuoto incolmabile ma i suoi insegnamenti vivranno per sempre. E ora abbiamo ancor più il dovere di farci portatori di quei valori di libertà che il presidente ci ha trasmesso e insegnato”. Quindi la senatrice di Fratelli d'Italia, Elena Leonardi: “Apprendo con dolore la notizia della morte di Silvio Berlusconi, protagonista della storia italiana prima come imprenditore di straordinario successo e poi come politico fino ad arrivare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Proprio a lui si deve la fondazione del Centrodestra per come viene inteso tuttora ed è stata una figura centrale e di riferimento nelle stagioni del Centrodestra di governo degli ultimi trent'anni. Nell'aspetto imprenditoriale ha assicurato futuro, stabilità e prosperità economica per migliaia di famiglie, sinonimo di quell'impresa di qualità che è un'eccellenza tutta italiana. Porgo le condoglianze mie e di tutta la comunità politica che rappresento alla famiglia Berlusconi e ai colleghi e rappresentanti territoriali di Forza Italia”. Queste alcune delle prime reazioni politiche alla dipartita del Cav.

"E' stato un onore essere al fianco del Presidente in questi 30 anni. La Sua forza, la sua generosità, la Sua intelligenza sono stati sempre il faro delle nostre azioni. Esprimo alla Sua famiglia e a Marta il mio profondo cordoglio per la scomparsa del nostro Presidente. Ricordo con gioia la nostra ultima telefonata avvenuta pochi giorni fa, subito dopo la nostra vittoria ad Ancona. Un momento nel quale, come sempre, il Presidente ci è stato accanto dimostrandoci affetto e coraggio e mettendo al primo posto, come sempre, il bene del Paese anche davanti alla sua sofferenza personale. Da oggi la vita politica italiana e quella mia personale saranno diverse, ma la Sua eredità politica sarà eterna. Il Suo insegnamento e la Sua continua lotta verso i valori della libertà saranno sempre con noi. Buon viaggio caro Presidente Berlusconi". Così in una nota il deputato azzurro Francesco Battistoni, Commissario Regionale di Forza Italia per la Regione Marche e Vice Presidente della Commissione Ambiente della Camera dei Deputati.

“È’ un giorno di immensa tristezza per tutti noi. Con Silvio Berlusconi se ne va un pezzo di storia della nostra Italia. Un uomo intraprendente, grande comunicatore, che ha saputo innovare nel mondo dell’impresa così come nella politica, fondando il Centrodestra e mostrandosi capace di interpretare i bisogni del ceto medio italiano. Esprimo le mie più sentite condoglianze alla famiglia e alla comunità politica di Forza Italia. Buon viaggio, Presidente. L’Italia ti saluta affettuosamente”: così il senatore e presidente nazionale dell’Udc Antonio De Poli.