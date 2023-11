Giornata delle Marche 2023: la data

Ancona, 07 novembre 2023 - Si svolgerà ad Ancona, il prossimo 10 dicembre, la Giornata delle Marche 2023. Il tema scelto dalla Giunta è quello dello sviluppo del territorio e delle infrastrutture come volano per la crescita socio-economica, sostenibile, per il miglioramento dei collegamenti, per superare l’isolamento e invertire il trend che ha penalizzato le Marche per troppi anni.

Una regione ben sviluppata e ben connessa può essere una regione competitiva, attrattiva, trainante sul panorama nazionale e non solo.

Come di consueto, durante la Giornata delle Marche saranno consegnati il Picchio d’Oro 2023 e il Premio del Presidente della Regione.