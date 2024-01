Elezioni Comunali 2024, dove si vota nelle Marche e chi può correre per il terzo mandato

Ancona, 25 gennaio 2024 – È arrivato il via libera all’election day. Il decreto legge del Consiglio dei ministri fissa le elezioni europee per l’8 e il 9 giugno con la possibilità di accorpare le amministrative e le regionali.

Il decreto elezioni apre anche al terzo mandato per i sindaci dei comuni tra 5 mila e 15 mila abitanti. Invece, sotto i 5mila viene eliminato il limite.

Per le elezioni Comunali 2024 nelle Marche, dunque, sono 148 i Comuni che andranno al voto: più della metà dei 225 totali, tra cui anche i capoluoghi di provincia Pesaro e Ascoli.

Provincia per provincia, scopriamo in quali Municipi i sindaci potranno correre per il terzo mandato e la lista completa dei Comuni al voto nella prossima primavera. Una segnalazione speciale per Urbino: con un popolazione inferiore a 15mila abitanti, Maurizio Gambini può correre per il terzo mandato, ma è considerato al pari di Pesaro quale capoluogo di provincia. ‘In bilico’ anche la situazione del popoloso Comune di Vallefoglia (poco sotto ai 15mila abitanti).

Ancona

Comuni con più di 15mila abitanti Osimo (sindaco uscente Simone Pugnaloni). Comuni con meno di 15mila abitanti Agugliano (Thomas Braconi); Arcevia (Dario Perticaroli); Barbara (Riccardo Pasqualini); Belvedere Ostrense (Sara Ubertini); Camerata Picena (Davide Fiorini); Castelbellino (Andrea Cesaroni); Castelleone di Suasa (Carlo Manfredi); Castelplanio (Fabio Badiali); Filottrano (Lauretta Giulioni); Genga (Marco Filipponi); Mergo (Luca Possanzini); Monsano (Roberto Campelli); Monte Roberto (Stefano Martelli); Monte San Vito (Thomas Cillo); Montecarotto (Giuseppe Paoloni); Montemarciano (Damiano Bartozzi); Numana (Gianluigi Tombolini); Ostra (Federica Fanesi); Poggio San Marcello (Giuseppina Spugni); Polverigi (Daniele Carnevali ); San Marcello (Graziano Lapi); San Paolo di Jesi (Sandro Barcaglioni); Sassoferrato (Maurizio Greci); Serra de' Conti (Letizia Perticaroli); Serra San Quirico (Tommaso Borri); Sirolo (Filippo Moschella); Staffolo (Sauro Ragni); Trecastelli (Marco Sebastianelli).

Ascoli Piceno

Capoluogo di provincia Ascoli Piceno (sindaco uscente Marco Fioravanti). Comuni con meno di 15mila abitanti Carassai (Gianfilippo Michetti); Castignano (Fabio Polini); Castorano (Graziano Fanesi); Colli del Tronto (Andrea Cardilli); Comunanza (Alvaro Cesaroni); Cupra Marittima (Alessio Piersimoni); Folignano (Matteo Terrani); Maltignano (Armando Falcioni); Massignano (Massimo Romani); Monsampolo del Tronto (Massimo Narcisi); Montalto delle Marche (Daniel Matricardi); Montedinove (Antonio Del Duca); Montefiore dell'Aso (Lucio Porrà); Montemonaco (Francesca Grilli); Monteprandone (Sergio Loggi); Offida (Luigi Massa); Palmiano (Giuseppe Amici); Roccafluvione (Francesco Leoni); Rotella (Giovanni Borraccini); Spinetoli (Alessandro Luciani); Venarotta (Fabio Salvi).

Fermo

Comuni con meno di 15mila abitanti Amandola (Adolfo Marinangeli); Belmonte Piceno (Ivano Bascioni); Campofilone (Gabriele Cannella); Falerone (Armando Altini); Francavilla d'Ete (Nicolino Carolini); Grottazzolina (Alberto Antognozzi); Lapedona (Giuseppe Taffetani); Magliano di Tenna (Pietro Cesetti); Massa Fermana (Gilberto Caraceni); Monsampietro Morico (Romina Gualtieri); Montappone (Mauro Ferranti); Monte Giberto (Giovanni Palmucci); Monte Rinaldo (Gianmario Borroni); Monte Urano (Moira Canigola); Monte Vidon Combatte (Gaetano Massucci); Monte Vidon Corrado (Giuseppe Forti); Montefalcone Appennino (Giorgio Grifonelli); Moresco (Gianfelice Angelini); Ponzano di Fermo (Ezio Iacopini); Servigliano (Marco Rotoni); Smerillo (Antonio Vallesi); Torre San Patrizio (Luca Leoni).

Macerata

Comuni con più di 15mila abitanti Potenza Picena (sindaco uscente Noemi Tartabini); Recanati (Antonio Bravi). Comuni con meno di 15mila abitanti Apiro (Ubaldo Scuppa); Appignano (Mariano Calamita); Belforte del Chienti (Alessio Vita); Caldarola (Luca Maria Giuseppetti); Camporotondo di Fiastrone (Massimiliano Micucci); Castelsantangelo sul Nera (Mauro Falcucci); Cessapalombo (Giuseppina Feliciotti); Cingoli (Michele Vittori); Colmurano (Mirko Mari); Fiastra (Sauro Scaficchia); Fiuminata (Vincenzo Felicioli); Gualdo (Giovanni Zavaglini); Loro Piceno (Robertino Paoloni); Matelica (Massimo Baldini); Mogliano (Cecilia Cesetti); Monte Cavallo (Pietro Cecoli); Monte San Giusto (Andrea Gentili); Monte San Martino (Matteo Pompei); Montecassiano (Leonardo Catena); Montecosaro (Reano Malaisi); Montefano (Angela Barbieri); Montelupone (Rolando Pecora); Pieve Torina (Alessandro Gentilucci); Pioraco (Matteo Cicconi); Poggio San Vicino (Sara Simoncini); Pollenza (Mauro Romoli); Ripe San Ginesio (Paolo Teodori); Sant'Angelo in Pontano (Vanda Broglia); Sarnano (Luca Piergentili); Sefro (Pietro Tapanelli); Serrapetrona (Silvia Pinzi); Serravalle di Chienti (Emiliano Nardi); Treia (Franco Capponi); Urbisaglia (Paolo Francesco Giubileo); Visso (Gian Luigi Spiganti Maurizi).

Pesaro Urbino

Capoluogo di provincia

Pesaro (sindaco uscente Matteo Ricci). Comuni con più di 15mila abitanti Fano (Massimo Seri). Comuni con meno di 15mila abitanti Acqualagna (Luca Lisi); Apecchio (Vittorio Alberto Nicolucci); Belforte all'Isauro (Pier Paolo Pagliardini); Borgo Pace (Romina Pierantoni); Cagli (Alberto Alessandri); Cantiano (Alessandro Piccini); Carpegna (Mirco Ruggeri); Cartoceto (Enrico Rossi); Fratte Rosa (Alessandro Avaltroni); Frontone (Daniele Tagnani); Gabicce Mare (Domenico Pascuzzi); Lunano (Mauro Dini); Macerata Feltria (Luciano Arcangeli); Mercatello sul Metauro (Fernanda Sacchi); Mombaroccio (Emanuele Petrucci); Monte Cerignone (Carlo Chiarabini); Monte Grimano Terme (Elia Rossi); Monte Porzio (Giovanni Breccia); Montecalvo in Foglia (Donatella Paganelli); Montefelcino (Osvaldo Pelagaggia); Montelabbate (Cinzia Ferri); Peglio (Cristina Belpassi); Pergola (Simona Guidarelli); Petriano (Davide Fabbrizioli); Piandimeleto (Veronica Magnani); Pietrarubbia (Maria Assunta Paolini); Piobbico (Alessandro Urbini); San Costanzo (Filippo Sorcinelli); San Lorenzo in Campo (Davide Dellonti); Sant'Ippolito (Marco Marchetti); Sassocorvaro Auditore (Daniele Grossi); Serra Sant'Abbondio (Ludovico Caverni); Tavullia (Francesca Paolucci); Urbania (Marco Ciccolini); Urbino (Maurizio Gambini); Vallefoglia (Palmiro Ucchielli).