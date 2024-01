Elezioni comunali: entro gennaio lo sfidante di Terrani. Pignotti: "Ci aspettavamo un confronto con gli altri del centrodestra"

Centrodestra in fibrillazione, a Folignano, in vista delle elezioni comunali in programma a giugno. Entro il mese, con ogni probabilità, verrà annunciato ufficialmente il candidato sindaco che andrà a sfidare il primo cittadino uscente, Matteo Terrani, esponente del centrosinistra (anche se sostenuto da una lista civica). Il nome più gettonato è quello dell’ex assessore Peppe Paci, ma nelle ultime ore sono spuntate anche altre alternative: da Dario Albertini a Fulvio Corradetti, passando per Stefania Aliberti. Opzioni, però, che non sarebbero piaciute al coordinatore provinciale di Forza Italia, Valerio Pignotti. Quest’ultimo, infatti, attraverso una nota auspica che possa esserci continuità con il lavoro svolto dal consigliere comunale Principi, candidato sindaco del centrodestra nella tornata amministrativa del 2019. "Prima della scelta del candidato sindaco ci saremmo aspettati un confronto con le altre forze del centrodestra – spiega Pignotti –. Crediamo nei principi della partecipazione e alle scelte condivise".

Matteo Porfiri