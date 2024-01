Data elezioni 2024 e terzo mandato per i sindaci: le novità in Emilia Romagna

Bologna, 25 gennaio 2024 – Ora è ufficiale: si vota per le elezioni amministrative ed europee l’8 e il 9 giugno. Nel decreto Elezioni approvato dal Consiglio dei ministri sono state fissate le date. Via libera anche al terzo mandato consecutivo per i sindaci dei Comuni sotto i 15mila abitanti. Provincia per provincia, qui sotto l’elenco di tutti i Comuni al voto a giugno, come detto in quelli sotto i 15mila abitanti i primi cittadini potranno essere eletti per la terza volta. Sotto i 5mila viene eliminato il limite.

L'elenco dei comuni al voto è ancora provvisorio perché a questi si aggiungeranno altre eventuali amministrazioni i cui consigli comunali saranno sciolti entro il 24 febbraio 2024.

Città metropolitana di Bologna

Comuni superiori ai 15mila abitanti

Casalecchio di Reno (sindaco uscente Massimo Bosso); Castel Maggiore (sindaco uscente Belinda Gottardi), Castel San Pietro (sind. uscente Fausto Tinti), Castenaso (sind. uscente Carlo Gubellini); Medicina (sind. uscente Matteo Montanari); Molinella (sind. uscente Dario Mantovani); Pianoro (Franca Filippini); San Lazzaro di Savena (Isabella Conti); Valsamoggia (Daniele Ruscigno); Zola Predosa (Davide Dall’Omo).

Comuni con meno di 15mila abitanti

Anzola dell'Emilia (Giampiero Veronesi); Argelato (Claudia Muzic); Baricella (Omar Mattioli); Bentivoglio (Erika Ferranti); Borgo Tossignano (Mauro Ghini); Calderara di Reno (Giampiero Falzone); Casalfiumanese (Beatrice Poli); Castel di Casio (Marco Aldrovandi); Castel Guelfo di Bologna (Claudio Franceschi); Castello d'Argile (Alessandro Erriquez); Castiglione dei Pepoli (Maurizio Fabbri); Crevalcore (Marco Martelli); Dozza (Luca Albertazzi); Fontanelice (Gabriele Meluzzi); Galliera (Stefano Zanni); Granarolo dell'Emilia (Alessandro Ricci); Grizzana Morandi (Franco Rubini); Lizzano in Belvedere (Sergio Polmonari); Loiano (Fabrizio Morganti); Malalbergo (Monia Giovannini); Marzabotto (Valentina Cuppi); Minerbio (Roberta Bonori); Monte San Pietro (Monica Cinti); Monterenzio (Ivan Mantovani); Monzuno (Bruno Pasquini); Mordano (Nicola Tassinari); Ozzano dell'Emilia (Luca Lelli); Pieve di Cento (Luca Borsari); Sala Bolognese (Emanuele Bassi); San Benedetto Val di Sambro (Alessandro Santoni); San Giorgio di Piano (Paolo Crescimbeni); San Pietro in Casale (Claudio Pezzoli); Sant'Agata Bolognese (Giuseppe Vicinelli); Sasso Marconi (Roberto Parmeggiani); Vergato (Giuseppe Argentieri).

Ferrara

Capoluogo di Provincia

Ferrara (Alan Fabbri);

Comuni superiori ai 15mila abitanti

Argenta (Andrea Baldini); Copparo (Fabrizio Pagnoni);

Comuni con meno di 15mila abitanti

Fiscaglia (Fabio Tosi); Jolanda di Savoia (Paolo Pezzolato); Lagosanto (Cristian Bertarelli); Masi Torello (Riccardo Bizzarri); Mesola (Gianni Michele); Ostellato (Elena Rossi); Poggio Renatico (Daniele Garuti); Riva del Po (Andrea Zamboni); Tresignana (Laura Perelli); Voghiera (Paolo Lupini)

Forlì Cesena

Capoluogo di provincia

Cesena (Enzo Lattuca); Forlì (Gian Luca Zattini)

Comuni con più di 15mila abitanti

Savignano sul Rubicone (Filippo Giovannini)

Comuni con meno di 15mila abitanti

Bagno di Romagna (Marco Baccini); Borghi (Silverio Zabberoni); Civitella di Romagna (Claudio Milandri); Forlimpopoli (Milena Garavini); Gambettola (Maria Letizia Bisacchi); Meldola (Roberto Cavallucci); Mercato Saraceno (Monica Rossi); Modigliana (Giancarlo Dardi); Montiano (Fabio Molari); Portico e San Benedetto (Maurizio Monti); Predappio (Roberto Canali); Premilcuore (Ursula Valmori); Rocca San Casciano (Pier Luigi Lotti); Roncofreddo (Sara Bartolini); San Mauro Pascoli (Luciana Garbuglia); Santa Sofia (Daniele Valbonesi); Tredozio (Simona Vietina).

Modena

Capoluogo di provincia

Modena (Gian Carlo Muzzarelli) Comuni con più di 15mila abitanti

Carpi (Alberto Bellelli); Castelfranco Emilia (Giovanni Gargano); Fiorano Modenese (Francesco Tosi); Formigine (Maria Costi);Maranello (Luigi Zironi); Mirandola (Alberto Greco); Nonantola (Federica Nannetti); Sassuolo (Gian Francesco Menani); Soliera (Roberto Solomita)

Comuni con meno di 15mila abitanti

Bastiglia (Francesca Silvestri); Campogalliano (Paola Guerzoni); Castelvetro di Modena (Fabio Franceschini); Cavezzo (Lisa Luppi); Concordia sulla Secchia (Luca Prandini); Fanano (Stefano Muzzarelli); Fiumalbo (Alessio Nizzi); Frassinoro (Oreste Capelli); Lama Mocogno (Giovanni Battista); Marano sul Panaro (Giovanni Galli); Medolla (Alberto Calciolari); Montecreto (Leandro Bonucchi); Pievepelago (Corrado Ferroni); Prignano sulla Secchia (Mauro Fantini); Ravarino (Maurizia Rebecchi); Riolunato (Daniela Contri); San Cesario sul Panaro (Francesco Zuffi); San Felice sul Panaro (Michele Goldoni); San Possidonio (Carlo Casari); San Prospero (Sauro Borghi); Savignano sul Panaro (Enrico Tagliavini); Spilamberto (Umberto Costantini).

Parma

Capoluogo di provincia

Comuni con più di 15mila abitanti

Fidenza (Andrea Massari);

Comuni con meno di 15mila abitanti

Albareto (Davide Riccoboni); Bedonia (Gianpaolo Serpagli); Berceto (Luigi Lucchi); Bore (Diego Giusti); Calestano (Francesco Peschiera); Collecchio (Maristella Galli); Colorno (Christian Stocchi); Compiano (Francesco Mariani); Corniglio (Giuseppe Delsante); Fornovo di Taro (Michela Zanetti); Langhirano (Giordano Bricoli); Lesignano de' Bagni (Sabrina Alberini); Medesano (Michele Giovanelli); Monchio delle Corti (Claudio Riani); Montechiarugolo (Daniele Friggeri); Noceto (Fabio Fecci); Polesine Zibello (Massimo Spigaroli); Roccabianca (Alessandro Gattara); Sissa Trecasali (Nicola Bernardi); Sorbolo Mezzani (Nicola Cesari); Terenzo (Danilo Bevilacqua); Tizzano Val Parma (Amilcare Bodria); Tornolo (Renzo Lusardi); Torrile (Alessandro Fadda); Valmozzola (Claudio AlzapiediImpegno) Varsi (Angelo Peracchi).

Piacenza

Capoluogo di provincia

Comuni con più di 15mila abitanti

Comuni con meno di 15 mila abitanti

Alseno (Davide Zucchi); Besenzone (Carlo Filiberti); Bobbio (Roberto Pasquali); Calendasco (Filippo Zangrandi) Caorso (Roberta Battaglia); Castel San Giovanni (Lucia Fontana); Castell'Arquato (Giuseppe Bersani); Coli (Renato Torre); Farini (Cristian Poggioli); Gossolengo (Andrea Balestrieri); Gragnano Trebbiense (Patrizia Calza); Lugagnano Val d'Arda (Antonio Vincini); Morfasso (Paolo Calestani); Ottone (Federico Beccia); Pianello Val Tidone (Gianpaolo Fornasari); Piozzano (Lorenzo Burgazzoli); Podenzano (Alessandro Piva); Ponte dell'Olio (Alessandro Chiesa); Pontenure (Manola Gruppi); Rivergaro (Andrea Albasi); San Giorgio Piacentino (Donatella Alberoni); San Pietro in Cerro (Stefano Boselli); Sarmato (Claudia Ferrari); Travo (Lodovico Albasi); Vernasca (Giuseppe Sidoli); Vigolzone (Gianluca Argellati); Zerba (Pietro Rebolini); Ziano Piacentino (Manuel Ghilardelli).

Ravenna

Capoluogo di provincia

Comuni con più di 15mila abitanti

Bagnacavallo (Eleonora Proni); Cervia (Massimo Medri); Lugo (Davide Ranalli);

Comuni con meno di 15mila abitanti

Alfonsine (Riccardo Graziani); Brisighella (Massimiliano Pederzoli); Casola Valsenio (Giorgio Sagrini); Castel Bolognese (Luca Della Godenza); Conselice (Paola Pula); Cotignola (Luca Piovaccari); Fusignano (Nicola Pasi); Massa Lombarda (Daniele Bassi); Russi (Valentina Palli);Sant'Agata sul Santerno (Enea Emiliani); Solarolo (Stefano Briccolani).

Reggio Emilia

Capoluogo di provincia

Reggio Emilia (Luca Vecchi)

Comuni con più di 15mila abitanti

Casalgrande (Giuseppe Daviddi); Scandiano (Matteo Nasciuti);

Comuni con meno di 15mila abitanti

Albinea (Nico Giberti); Bagnolo in Piano (Gianluca Paoli); Baiso (Fabrizio Corti); Bibbiano (Andrea Carletti); Boretto (Matteo Benassi); Cadelbosco di Sopra (Luigi Bellaria); Campagnola Emilia (Alessandro Santachiara); Carpineti (Tiziano Borghi); Castelnovo ne' Monti (Enrico Bini); Cavriago (Francesca Bedogni); Fabbrico (Roberto Ferrari); Gattatico (Luca Ronzoni); Gualtieri (Renzo Bergamini); Guastalla (Camilla Verona); Montecchio Emilia (Fausto Torelli); Novellara (Elena Carletti); Poviglio (Cristina Ferraroni); Quattro Castella (Alberto Olmi); Reggiolo (Roberto Angeli); Rio Saliceto (Lucio Malavasi); Rolo (Luca Nasi); Rubiera (Emanuele Cavallaro); Sant'Ilario d'Enza (Carlo Perucchetti); Toano (Vincenzo Volpi); Vetto (Fabio Ruffini); Vezzano sul Crostolo (Stefano Vescovi); Viano (Nello Borghi); Villa Minozzo (Elio Ivo Sassi).

Rimini

Capoluogo di provincia

Comuni con più di 15mila abitanti

Bellaria-Igea Marina (Filippo Giorgetti); Santarcangelo di Romagna (Alice Parma);

Comuni con meno di 15mila abitanti

Casteldelci (Fabiano Tonielli); Maiolo (Marcello Fattori); Misano Adriatico (Fabrizio Piccioni); Mondaino (Massimo Giorgi); Montecopiolo (Pietro Rossi); Montefiore Conca (Filippo Sica); Montegridolfo (Lorenzo Grilli); Poggio Torriana (Ronny Raggini); Saludecio (Dilvo Polidori); San Clemente (Mirna Cecchini); San Giovanni in Marignano (Daniele Morelli); San Leo (Leonardo Bindi); Talamello (Pasquale Novelli); Verucchio (Stefania Sabba).