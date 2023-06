Berlusconi e Rimini, un amore lungo 70 anni

Rimini, 12 giugno 2023 - Le prime vacanze qui, con i genitori. "Avevo 16 anni. Cantavo nei locali e pres entavo le orchestre", ricordava un nostalgico Silvio Berlusconi nel 2006. Fu l'ultima volta che il premier venne a Rimini, per il Meeting di Comunione e liberazione. Servirebbe un libro, per raccontare l'amore del Cavaliere per la Riviera romagnola. A Miramare, a Rimini, le prime vacanze con i genitori. E proprio a Miramare Berlusconi volle tornare nel 2004, dopo l'incontro a Gabicce con il cancelliere tedesco Schroeder, per rivedere i luoghi della sua adolescenza. "Qui c'era un albergo, qui c'era un locale..." disse Berlusconi durante la sua passeggiata a sorpresa per le strade di Miramare. Un bagno di folla, accompagnato da qualche fischio e da un alterco con due donne, che fecero arrabbiare parecchio Berlusconi.

La storia del Cavaliere in Riviera comincia negli anni '50. Viene in vacanza con la famiglia, si esibisce come cantante in vari locali tra Rimini e Riccione: L'Arlecchino, la Locanda del Lupo, l'Embassy, il Sombrero. Anni memorabili, che Berlusconi ricorderà poi spesso nelle sue interviste.

A Rimini è venuto tante volte. Per il Meeting, di cui è stato ospite in diverse edizioni, ma anche per altre occasioni. I fedelissimi di Forza Italia ricordano ancora come fosse stato ieri il bagno di folla per Berlusconi nel 2000, anno in cui poi partecipò anche al Meeting. E poi le visite a San Patrignano, l'ultima nel 2002 (per il convegno internazionale Rainbow). Ben prima, negli anni '80, Berlusconi fu spesso a Rimini per i programmi Mediaset.

A Rimini tanti possono vantare di aver conosciuto Berlusconi molto bene. E non solo gli ex parlamentari Antonio Barboni, uno dei fondatori di FI a Rimini, e Sergio Pizzolante. Gianfranco Santolini, presidente del Club Nautico e commercialista, è stato consulente del Cavaliere nel processo 'Rubyter'. Ma prima ancora di essere chiamata dal collegio difensivo di Berlusconi, Santolini aveva fatto parlare di sé per la barca che aveva battezzato "Grazie Silvio"... Riminese è anche Nicole Minetti, l'igienista dentale che grazie a Berlusconi diventò consigliere regionale in Lombardia, e poi finita a processo (e condannata) per favoreggiamento della prostituzione per le feste nelle ville del Cavaliere.