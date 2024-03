Moreno Maresi si dimette dalla giunta di Rimini, entrerà nel cda di Ieg

Rimini, 22 marzo 2024 - Dopo due anni e mezzo di mandato c'è il primo rimpasto per la giunta guidata da Jamil Sadegholvaad. Lascia Moreno Maresi, che da assessore aveva le deleghe allo sport e ai rapporti con le società partecipate: al suo posto entra Michele Lari, consigliere della lista civica Jamil - Rimini rinata (la stessa di Maresi). Il sindaco ha indicato Maresi come nuovo membro del consiglio di amministrazione di Ieg: l'assemblea dei soci si riunirà il 29 aprile per votare il nuovo cda.

E oggi Maresi ha deciso di dimettersi da assessore, visto l'impegno che lo attende in Fiera. "Ringrazio Moreno per il lavoro svolto da assessore in questi oltre due anni, un lavoro caratterizzato da grande impegno e da risultati tangibili a favore della città - dichiara Sadegholvaad - La decisione di proporlo al nuovo cda di Ieg nasce da un ragionamento molto pragmatico. Ieg ha presentato un ambiziosissimo piano di sviluppo. Un'operazione complessa che richiede cura, attenzione e conoscenze specifiche".

E Maresi, da assessore ai rapporti con la società partecipate, ha seguito da vicino il piano della Fiera. "Moreno conosce il piano di Ieg in tutti i dettagli, è la persona giusta". Lascia così Maresi, al suo posto entra in giunta Lari: avrà le deleghe allo sport e alla cultura (che prima il sindaco gestiva in prima persona).