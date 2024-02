La Sabba: "Non farò più la sindaca". Per la candidatura spunta la Gobbi

Verucchio (Rimini), 4 feebbraio 22024 – Mi candido, non mi ricandido... Alla fine Stefania Sabbia ha deciso: non si ripresenterà alle elezioni, nonostante la nuova legge che permette il terzo mandato ai sindaci nei comuni tra 5mila e 15mila abitanti. "La mia entusiasmante esperienza da sindaca di Verucchio terminerà alla fine di questo secondo mandato. La mia decisione non è condizionata da ragionamenti politici. Ritengo esaurita una stagione della mia vita nella quale ho profuso ogni sforzo di cui sono capace per migliorare Verucchio".

La Sabba ha comunicato la decisione con una lunga, appassionata lettera aperta. Era tentata di ripresentarsi, le è stato proposto di candidarsi ancora "da Verucchio e non solo". Ma ha deciso di dire stop. Assicura in questi ultimi mesi "lo stesso impegno profuso in 10 anni", poi "dedicherò un po’ più di tempo a me stessa, ai miei cari, a cui ho chiesto tanti sacrifici, e alle mie passioni. Ma io sarò sempre a disposizione di Verucchio". Per la Sabba questo è anche il momento di fare bilanci. Essere sindaca a Verucchio "è stato come amministrare una famiglia di oltre diecimila persone, passando attraverso la pandemia, le conseguenze dei conflitti bellici e l’alluvione. Lascio un Comune con i conti in ordine, senza aggravio di mutui e senza aumenti di tasse, e tariffe e aliquote tra le più basse in provincia". Ancora: "La futura amministrazione si avvarrà di investimenti già approvati e finanziati per 9 milioni di euro, con progetti che ridisegneranno Villa Verucchio". Dalla nuova Casa della cultura al centro giovani, e poi il centro polivalente nell’ex canonica, la Pinacoteca, e "la chiesa del Suffragio che diventerà un moderno spazio per la cultura e i congressi". La Sabba ci tiene a "ringraziare amici e compagni di viaggio che hanno condiviso con me il percorso di questi anni. Li ringrazio e li abbraccio. E auspico che la futura amministrazione somigli moltissimo a quella alla quela ho dato il mio contributo".

Le ultime parole da parte della Sabba suonano quasi come un assist al progetto politico a cui il centrosinistra sta lavorando, da tempo, a Verucchio. Sì perché il passo indietro della Sabba favorirà una nuova alleanza tra le varie anime del Pd che si erano così divise nella tornata elettorale di cinque anni fa, dopo le tensioni in giunta. Daranno vita a una nuova lista civica, insieme ad alcuni esponenti del gruppo della stessa Sabba. Stando ai rumors al progetto sta lavorando anche Cristian Maffei, che già nel 2019 sfidò la Sabba. Ma sembra prendere sempre più corpo la candidatura di Lara Gobbi, consigliera di Verucchio domani, avvocato (come la Sabba), impegnata in parrocchia e in varie associazioni locali.

m.c.