Morto Silvio Berlusconi, quella volta a Gabicce con Schroeder: pranzo al Posillipo e bagno di folla

Pesaro 12 giugno 2023 - Silvio Berlusconi era presidente del consiglio. Gerard Schroeder era il cancelliere tedesco. Era il 23 luglio del 2004. Luogo dell'appuntamento era Gabicce Monte, in una giornata con il sole a picco. Berlusconi era sceso in aereo all'aeroporto di Rimini mentre il cancelliere tedesco fece meno strada: un tratto di panoramica San Bartolo perché era ospite nella villa sul mare e immersa nel verde del pittore Bruno Bruni, artista molto noto in Germania, e un grande amico di gioventù di Schroeder.

Berlusconi e Schroeder a Gabicce nel 2004 (la foto dal Carlino di allora)

In una Gabicce Monte blindata con i cecchini anche piazzati sui tetti i due passarono qualche ora assieme all'interno dell'albergo ristorante Il Posillipo, una balconata che apre lo sguardo sul 'golfo', fino a Rimini. Di cosa abbiano parlato i due nessuno lo sa anche se tra le ipotesi messe in campo anche la realizzazione e quindi le basi della conduttura Nord Stream 1 sul mare del Nord, quella che avrebbe poi portato in gas dalla Russia alla Germania e quindi a tutta l'Europa.

Silvio Berlusconi (2006)

Per Silvio Berlusconi un bagno di folla perché il leader di Forza Italia era all'apice del suo successo politico. Ma quella visita fu anche un ritorno al passato e cioè ai tempi della sua gioventù "perché io questi luoghi li conosco bene perché da ragazzo venivo a cantare nei locali della riviera (l’Eden rock di Gabicce, ndr)”.

Un richiamo talmente forte che Berlusconi, al termine dell'incontro con il cancelliere tedesco, rovesciò tutto il protocollo mettendo nel panico anche le forze dell'ordine perché invece di entrare all'aeroporto di Rimini in autostrada, deviò tutto il corteo delle macchine per passare all'interno di Riccione per arrivare fino a Rimini “e fu un bagno di folla”, racconta chi c'era.

Poi Berlusconi è arrivato una seconda volta a Pesaro per la convention di banca Mediolanum guidata dal suo amico e socio Ennio Doris. Puntata veloce al palasport per salutare tutto il personale alto e basso della banca che era anche sua, per poi ripartire.