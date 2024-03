Elezioni comunali Pesaro, il candidato per il centrosinistra sarà Andrea Biancani

Pesaro, 14 marzo 2024 - Il candidato sindaco del PD, e quindi del centrosinistra, alle prossime elezioni comunali di Pesaro sarà il consigliere regionale Andrea Biancani. Lo ha ufficializzato poco prima della mezzanotte il sindaco Matteo Ricci dopo la riunione dei "saggi", chiamati a prendere una decisione definitiva dopo mesi di consultazioni. "Con grande compattezza e senso di responsabilità - ha scritto Ricci - abbiamo deciso di proporre, alla assemblea comunale del Pd e agli alleati, Andrea Biancani come candidato a sindaco per la città di Pesaro.

Siamo una grande squadra e in un riconoscimento reciproco e’ stato chiesto a Daniele Vimini di proseguire il grande lavoro fatto sulla capitale della cultura e a Sara Mengucci di far parte della squadra. La proposta del segretario Bellucci verrà portata all’assemblea comunale del Pd di lunedì 18 marzo alle 21". Si profila dunque una sfida tra Andrea Biancani per il centrosinistra e Marco Lanzi per il centrodestra.