Berlusconi e Modena, “Venne al Monzani e fu un bagno di folla”

Modena, 12 giugno 2023 – Tra i politici modenesi che in queste ore piangono la scomparsa di Silvio Berlusconi, ci sono Isabella Bertolini, tra le prime ad aderire a Forza Italia, ed Enrico Aimi, che era in rapporto diretto con il Cavaliere fino a poco tempo fa.

"Non dimenticherò mai le sue telefonate - ricorda Aimi – Con educazione mi chiedeva sempre se mi disturbava… Voleva sapere tutto sui lavori parlamentari, su quello che stavamo facendo in commissione. E fu lui a indicarmi come membro laico nel Csm. Mi voleva bene e io lo ricambiavo. Per me è stato un secondo padre, non lo dimenticherò mai”.

Silvio Berlusconi (2006)

Isabella Bertolini torna con la memoria indietro al 1994: "Facevo parte dei giovani del Partito Liberale, il suo messaggio politico mi affascinò fin dall’inizio ed entrai subito nei primi club di Forza Italia. Mi candidai già nel ‘94 quando non era nemmeno consigliere comunale. Poi con lui iniziai la mia carriera politica, in Regione e in Parlamento. Venne in visita a Modena due volte, quando ero coordinatrice provinciale di Forza Italia: la prima volta nel marzo del ‘99, la secondo nel febbraio del 2006. Un’occasione, quest’ultima, che ricordo bene - dice la Bertolini - perché fu un vero e proprio bagno di folla. Venne a parlare al Forum Monzani, che per l’occasione era strapieno, con tante persone rimaste fuori. Fu un grande successo. Oggi sono molto addolorata, ci mancherà”.