Con il camion si ribalta nel fosso: autista ferito

Bagnacavallo (Ravenna), 21 febbraio 2024 – E’ stato trasportato in elicottero al ‘Trauma Center’ dell’ospedale ‘Bufalini’ di Cesena l’autotrasportatore di 56 anni che è rimasto ferito in un incidente (foto) avvenuto alle porte di Bagnacavallo, nella Bassa ravennate.

7 foto Un uomo di 56 anni della provincia di Forlì è rimasto ferito: è stato portato in elicottero all'ospedale di Cesena

L’autista era al volante di un autoarticolato e stava percorrendo via Macallo, quando improvvisamente è uscito di strada finendo in un fossato. Le sue condizioni si sono per fortuna rivelate meno gravi rispetto a quanto in un primo tempo temuto.

L’incidente si è verificato poco dopo le 15.30: l’uomo, residente nel Forlivese, stava procedendo con il camion carico di imballaggi in plastica (appartenente ad una ditta bagnacavallese) via Macallo con direzione di marcia San Potito-Bagnacavallo.

Poco prima del civico 36, per cause al vaglio del nucleo infortunistica della Polizia Locale della Bassa Romagna, ha perso il controllo del mezzo, percorrendo qualche decina di metri sul ciglio erboso e quindi ribaltandosi nel fossato alla sua destra.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza, l’elicottero di ‘Ravenna Soccorso’, i vigili del fuoco del Distaccamento di Lugo ed i colleghi da Ravenna con la gru nonché pattuglie della Polizia Locale.

Dopo aver ricevuto le prime cure sull’ambulanza, il 56enne è stato trasbordato sul velivolo, in seguito decollato per il nosocomio cesenate. Per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi di legge, un tratto di via Macallo è stato chiuso al traffico per alcune decine di minuti.