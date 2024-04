Cerca di uccidere una tartaruga per mangiarla

Ravenna, 1 aprile 2024 – È stato visto da alcuni passanti mentre, dopo avere prelevato una tartaruga, ha cominciato a sbatterla contro alcuni piloni di cemento. Così, dopo l’intervento dei carabinieri, l’uomo è stato denunciato per maltrattamento di animali. Si tratta di un 40enne nigeriano, senza fissa dimora. A proprio dire aveva preso quell’animale per mangiarselo. Lo sconcertante episodio si è verificato nel pomeriggio di sabato, vigilia di Pasqua.

La tartaruga salvata appena in tempo e, a sinistra, i danni al carapace

L’uomo è stato visto in via Lago di Ledro, quartiere Anic, e tra le mani aveva una tartaruga di terra, con carapace del diametro di circa 20 centimetri, probabilmente raccolta nel parco Teodorico. I passanti non potevano credere ai propri occhi quando lo hanno visto sbattere con forza la bestiola contro dei piloni di cemento. Immediata è stata la chiamata al 112 e subito dopo i militari hanno chiesto l’intervento dell’associazione Amici degli animali.

"Quando mi hanno chiamato i carabinieri erano circa le 15.30 – spiega Maurizio, volontario dell’associazione –. Mi sono recato sul posto, in via Lago di Ledro, con me è intervenuto anche un veterinario dell’Ausl e poco dopo anche il nostro. Il carapace della tartaruga non era spaccato, ma crepato sì. L’abbiamo messa in una scatola, secondo il veterinario che l’ha visitata dovrebbe essere stata salva in tempo. Il nostro veterinario l’ha poi curata, con terapia antibiotica e disinfettante. Al momento la tartaruga si trova presso la nostra struttura alle Bassette e domani saranno fatti altri accertamenti e una radiografia per capire se quei colpi le abbiano causato problemi interni".