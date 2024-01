Giulia e Caled in municipio. Il primo sì porta in Scozia

Tanti curiosi ieri mattina si sono fermati davanti al municipio di Faenza ad ammirare la prima coppia di sposi del 2024. Ad attirare l’attenzione è stato il kilt, tipico gonnellino scozzese, indossato dal marito. Caled House, cittadino britannico nato 36 anni fa a Dumfries, nella Scozia sud-occidentale, ha detto sì a Giulia Mazzotti, trentenne originaria di Faenza dove la coppia ha deciso di sposarsi e stabilirsi. A celebrare l’unione è stata Denise Camorani, neoassessora con delega a Bilancio e Patrimonio. Nelle panche della sala del municipio dove si è svolta la cerimonia erano presenti parenti e amici dei due sposi, arrivati in particolare da Faenza. Per gli altri, che arriveranno dalla Scozia, bisognerà aspettare l’estate quando è in programma la festa.

Tanti sono stati i curiosi che ieri mattina si sono fermati nella piazza manfreda, chiedendo anche di scattare alcune foto insieme alla coppia, lui in kilt camicia e maglioncino grigio, lei in un lungo abito di pizzo bianco. In particolare, a volersi immortalare insieme agli sposi, è stata una comitiva di una trentina di turisti di Bergamo, arrivato a Faenza per trascorrere queste festività.

I neosposi, poi, si sono recati a Brisighella per un pranzo insieme a parenti e amici. Tanti auguri anche dalla redazione del Resto del Carlino.