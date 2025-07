Il 9 apre l’Arena della balle di paglia. Attesi Bucci, Kruger e Rezza

È intitolata ’Don Chisciotte della paglia’ la diciassettesima edizione dell’Arena delle balle di paglia di Primola, in programma a Cotignola, da mercoledì 9 a martedì 15 luglio. Come ogni anno, l’arena effimera ideata dall’associazione Primola di Cotignola prenderà domani mattina, con la raccolta delle balle nel podere tra via Peschiera e via Ponte Pietra alle 6 del mattino. La raccolta delle balle (che è volontaria e per partecipare non c’è da fare altro che presentarsi domani mattina) sarà accompagnata dal concerto fra lingue e dialetti di Luisa Cottifogli, Gabriele Bombardini e Vincenzo De Ritis.

La serata inaugurale del 9 luglio è dedicata al ’Grande Gnit dei mulini a vento’. Una serata senza eventi in programma, ideale per scoprire tutte le installazioni di land art di quest’anno. Quanto ai principali ospiti ed eventi in programma, giovedì 10 luglio nel palco centrale dell’arena porterà le sue canzoni Umberto Maria Giardini, protagonista da più di trent’anni della scena cantautorale indipendente italiana. Venerdì 11 ci sarà un incontro tra i cavalieri erranti delle comunità vitali romagnole e sul palco centrale il cantautore Luca Romagnoli. Sabato 12 andrà in scena la drammaturgia di Stefano Te del Don Chisciotte del Teatro dei Venti, con trampoli, musica dal vivo e macchine teatrali. Alle 22.30 suonerà Lorenzo Kruger. Domenica 13 grande protagonista sarà Antonio Rezza, irregolare assoluto del teatro italiano con il suo spettacolo ’Pitecus’. Lunedì 14 interverrà lo scrittore Paolo Nori, presentanto il suo libro dedicato a Raffaello Baldini, seguito poi dal concerto dei Sandri e e degli ...A Toys Orchestra, mentre alle 23.45 Elena Bucci dialogherà senza copione sul veliero Villalba. La serata finale di martedì 15 luglio concluderà l’arena 2025 con i concerti dei Cous Cous a colazione e degli Ayom, prima della tradizionale asta delle balle che come ogni anno chiude la festa. Ogni sera, dalle 19, a poca distanza dal palco centrale si attiverà l’Arena dei bambini, con spettacoli teatrali e laboratori pensati per tutta la famiglia e dedicati quest’anno in particolare a Don Chisciotte. Nella barca sospesa di Villalba, invece, da venerdì 11 a martedì 15 ogni sera ci saranno diversi appuntamenti con la poesia e le letture sceniche.

All’arena si accede a piedi, parcheggiando in via Cenacchio per poi percorrere un percorso nei campi di circa un chilometro. È attivo un servizio navetta per le persone con mobilità ridotta, su prenotazione al 333 4183149 (preferibilmente contatto Whatsapp). L’ingresso costa dai 2 ai 7 euro a seconda della serata, tranne quella inaugurale che è a offerta libera.