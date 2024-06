Incidente A14, muore a 20 anni dopo il casello di Faenza

Ravenna, 11 giugno 2024 – Tragedia all’alba sull’A14: un ragazzo di 20 anni è morto nell’incidente stradale avvenuto un paio di chilometri dopo il casello di Faenza, nel Ravennate.

Secondo le prime ipotesi, il giovane, per cause al vaglio della polizia stradale, ha perso il controllo della vettura finendo fuori strada al chilometro 62+300 per schiantarsi dopo diverse decine di metri contro il palo di un cartellone della segnaletica.

I soccorsi in A14 a Faenza dopo l'incidente in cui ha perso la vota un giovane; avrebbe fatto tutto da solo, non sarebbero coinvolti altri mezzi (foto Tedioli)

A lanciare l'allarme, alcuni automobilisti di passaggio: ma all'arrivo degli operatori del 118, per il ragazzo non c'era più nulla da fare.

Per estrarre il corpo dalle lamiere, sono dovuti intervenire anche i vigili del Fuoco.