Schianto in scooter sulla Statale. Muore a 39 anni Elia Bertuccioli

di Francesco Zuppiroli

La Statale si tinge ancora di sangue. Questa volta di quello di Elia Bertuccioli, 39enne di San Giovanni in Marignano e cugino di secondo grado della vicesindaca e candidata alle imminenti elezioni Michela Bertuccioli. Una tragedia quella di Elia, grande appassionato di calcio che ha passato tutta la propria gioventù militando nella Marignanese, che si è consumata intorno alle 21.30 di mercoledì sera, quando il 39enne di San Giovanni stava viaggiando a bordo del proprio scooter Liberty lungo la Statale Adriatica a Riccione. E’ stato quindi quando il 39enne si trovava all’altezza dell’incrocio con via Sardegna che è accaduto l’irreparabile.

Stando alle prime ricostruzioni compiute sul luogo dell’incidente dalla polizia locale di Riccione, il 39enne a bordo dello scooter si è scontrato con un’automobile sopraggiungente dal senso opposto e che, secondo le primissime ricostruzioni, forse voleva immettersi nella perpendicolare via Sardegna. Ancora tutta da chiarire la dinamica del sinistro, anche se è certo l’esito fatale, dal momento che l’urto tra i due veicoli è stato tremendo. L’impatto ha infatti disarcionato Elia dal proprio scooter, col quale il 39enne viaggiava in direzione Cattolica. L’uomo è quindi caduto violentemente sull’asfalto e alcuni metri dopo il punto dello schianto con la Fiat Jeep sopraggiungente e alla cui guida si trovava un uomo di mezza età residente a Riccione.

Immediatamente dopo l’incidente, lo snodo tra via Sardegna e la Statale ha cominciato a popolarsi di agenti della polizia locale e di soccorritori del 118 che immediatamente dopo hanno trasportato Elia Bertuccioli all’ospedale Ceccarini di Riccione in condizioni gravissime. Il trasporto immediato al nosocomio della Perla però non è bastato. Le condizioni di Elia, apparse sin da subito gravissime sono precipitate in poco tempo e nella notte il 39enne ha perso la vita. Sull’accaduto indaga ora la polizia locale coordinata dalla Procura di Rimini, mentre a San Giovanni la perdita di Elia ha provocato un enorme vuoto, soprattutto nella vicesindaca Michela Bertuccioli, toccata profondamente da questa tragedia. Elia, infatti, era il figlio dello zio del padre della vicesindaca di San Giovanni in Marignano e candidata sindaca alle imminenti elezioni amministrative. Michela, sconvolta per la vicenda, ha comunque voluto ricordare con affetto Elia: "Siamo cresciuti insieme nella casa di famiglia. Con lui ha trascorso la mia infanzia e per me la sua scomparsa rappresenta una perdita gravissima".