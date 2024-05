Pauroso incidente tra auto e camion carico di bombole: feriti moglie e marito

Cotignola (Ravenna), 14 maggio 2024 - E’ stata trasportata all’ospedale ‘Bufalini’ di Cesena la coppia di coniugi che questa mattina (martedì) è rimasta coinvolta in un pauroso incidente verificatosi alle porte di Cotignola, all’intersezione tra via X Aprile e l’uscita dell’autostrada A14 Dir. E’ successo poco dopo le 9.30, quando un 70enne, che era al volante di una Renault Scenic con la moglie seduta a fianco, nell’uscire dall’autostrada ed immettersi (a sinistra) in via X Aprile (e quindi in direzione Lugo), è stata centrata sulla fiancata sinistra da un camion carico di bombole di acetilene e di ossigeno.

6 foto il veicolo è stato centrato sulla fiancata dal mezzo pesante. Il conducente della vettura è stato estratto dall’abitacolo dai vigili del fuoco

Mezzo pesante il cui conducente procedeva lungo via X Aprile con direzione di marcia Lugo-Cotignola, e che quindi rispetto all’auto proveniva dalla sinistra. In seguito al violento impatto l’auto è venuta pure a collisione con un furgone. Sul posto sono intervenute due ambulanze, l’elicottero di Ravenna Soccorso’, i Vigili del Fuoco dei Distaccamenti di Faenza e di Lugo (intervento resosi necessario anche per estrarre dall’abitacolo il conducente dell’auto che era rimasto incastrato) e, per i rilievi di legge, il nucleo ‘Infortunistica’ della Polizia Locale della Bassa Romagna.

Marito e moglie sono stati trasportati (lui sul velivolo e lei in ambulanza) al ‘Trauma Center dell’ospedale ‘Bufalini’ di Cesena in condizioni di media gravità. Illesi i conducenti del camion e del furgone. Per consentire le operazioni di soccorso, i rilievi di legge e la successiva rimozione dei mezzi coinvolti, si è resa necessaria la chiusura di un tratto di via X Aprile, consentendo comunque l’uscita dei mezzi provenienti dall’autostrada in direzione Lugo.