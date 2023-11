Pauroso incidente: esce di strada col furgone e si ribalta in un campo alle porte di Alfonsine

Alfonsine (Ravenna), 24 novembre 2023 - E’ stato trasportato in ambulanza all’ospedale di Ravenna, con un codice di media gravità, il 32enne di Lugo che questa sera intorno alle 17.30, mentre al volante di un Fiat ‘Fiorino’ stava percorrendo via Torretta con direzione di marcia Alfonsine-Voltana, per cause al vaglio del nucleo ‘Infortunistica’ della Polizia Locale della Bassa Romagna, circa all’altezza di Taglio Corelli ha perso il controllo del mezzo, uscendo di strada e terminando la sua corsa in un campo.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza unitamente al mezzo avanzato di soccorso con a bordo il medico, a due pattuglie della Polizia Locale ad una squadra dei Vigili del Fuoco di Lugo. L’intervento di questi ultimi si è reso necessario per estrarre il 32enne dall’abitacolo, e quindi affidarlo alle cure del personale del 118. Per consentire le operazioni di soccorso ed i rilievi di legge, un tratto di via Torretta è stato chiuso al traffico per alcune decine di minuti.