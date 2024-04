Iscrizioni Open day in scadenza

Sta per scadere il tempo per l’iscrizione all’Open Day nelle aziende di Russi che si terrà sabato 18 maggio. Un’iniziativa che consentirà ai giovani, e più in generale a chi è in cerca di lavoro sul territorio, di visitare le imprese di Russi che stanno cercando personale. L’iniziativa, che vede la collaborazione delle Associazioni di categoria, degli enti di formazione, delle aziende del territorio e dell’Istituto Comprensivo A. Baccarini di Russi, fa parte del progetto "Conoscere il mondo del lavoro a Russi", proposto per il secondo anno consecutivo con l’obiettivo di avvicinare i giovani alle imprese del territorio e di migliorare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, uno dei nodi più importanti da risolvere per le aziende che cercano e per chi invece è in cerca di lavoro. L’invito è stato inoltre esteso a tutti gli studenti che frequentano le scuole superiori del territorio comunale: si parla di oltre 300 ragazzi con età compresa dai 17 ai 19 anni, residenti nel territorio di Russi e delle frazioni. Sabato 18 maggio l’evento sarà organizzato alla Biblioteca Comunale in via Godo Vecchia 10, location scelta per questo progetto. L’incontro prevede un breve happening preliminare, condito da una colazione di benvenuto alle ore 9 mentre a seguire, vi sarà la visita alle aziende aderenti dalle ore 10 alle 12. Apriranno le loro porte al pubblico le seguenti imprese di Russi: Almatek, Artigiana Legno, Frega, Frigomeccanica Group, Italmeccanica Zaccaroni, Loans, Meccanica Mazzotti, Officina Graziani, Tex Active Clima, Urbitek. L’accesso è completamente gratuito e viene fatto esclusivamente con un modulo appositamente creato al link: https://docs.google.com/forms/d/1jLzFYdqCiQ3dju26H7NMiY7R2BE9UF5Rv2C0RPLQWBc/edit.