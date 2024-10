La sanità ai raggi X con Cgil e Spi

Cgil e Spi Ravenna organizzano per domani l’assemblea pubblica ‘La salute diritto fondamentale: liste di attesa, nuova organizzazione territoriale, autonomia differenziata’. All’incontro, dalle 9.30 alle 12.30 al Grand hotel Mattei in via Mattei 25 partecipano Tiziano Carradori (foto), dg Ausl Romagna, Marinella Melandri, Cgil Emilia Romagna, e Tania Scacchetti, Spi Cgil.

La tavola rotonda sarà preceduta dall’introduzione di Sergio Baldini, coordinatore provinciale del Dipartimento socio sanitario della Cgil, che delineerà la situazione del territorio.

Ingresso libero.