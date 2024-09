L’ex sindaco Francone con Michele de Pascale

Riccardo Francone (foto), insegnante ed ex sindaco di Bagnara di Romagna, si presenta come candidato consigliere alle elezioni regionali del 17 e 18 novembre nella lista civica ‘De Pascale Presidente’. L’ufficialità della candidatura sarà resa nota giovedì prossimo, durante l’incontro che avrà luogo alle 18.30 nel salone Estense della Rocca di Lugo e al quale prenderanno parte entrambi, de Pascale e Francone.

"La mia è una scelta legate alle persone e ai progetti – precisa Francone, che alle elezioni di Bagnara si è presentato, vincendo per due mandati, a capo di una lista civica opposta a quella organizzata dal Pd –. Per quattro anni ho fatto parte del consiglio provinciale organizzato da de Pascale. La mia quindi non è una scelta ideologica ma di apprezzamento del candidato, fra l’altro ravennate, in un’ottica di valorizzazione del territorio. L’Emilia Romagna è la terra che amiamo e viviamo, di cui vogliamo prenderci cura, affrontando le sfide del presente, con la consapevolezza della sua storia. Alle elezioni regionali, de Pascale, sarà espressione di questi obiettivi, con il pragmatismo del sindaco, la capacità di visione e di governo del leader politico aperto al confronto, caratteristiche che gli riconosco dai tempi della nostra collaborazione in consiglio provinciale e nelle relazioni fra amministratori del nostro territorio. Per queste ragioni, ho scelto con entusiasmo di mettermi in gioco e lo farò ancora una volta da civico, fuori dai partiti".

m.s.