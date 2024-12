Oggi pomeriggio alle 17.30, nell’Aula Magna della Casa Matha (Piazza Andrea Costa, 3) il Comitato ravennate della società Dante Alighieri conclude l’attività del 2024 con la conferenza di Giulia Raffaella De Luca ’L’intelligenza artificiale nella vita quotidiana: oggi e domani’. L’intelligenza artificiale (IA) è già parte della nostra vita e spesso viene utilizzata senza saperlo. Questo incontro esplorerà le applicazioni dell’IA nel mondo reale: come funziona, quali vantaggi offre, e quali sfide pone. Un’occasione per comprendere come l’IA sta trasformando il presente e cosa ci riserva il futuro. Giulia Raffaella De Luca è un ingegnere biomedico e dottoranda in Salute e Tecnologia all’Università di Bologna-Dipartimento di Ingegneria dell’Energia Elettrica e dell’Informazione Guglielmo Marconi.