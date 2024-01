Migranti oggi a Ravenna, ormeggiata la Geo Barents. La Regione: “Perché il Governo li manda sempre qui?”

Ravenna, 3 gennaio 2024 – Stanno sbarcando questa mattina (poco dopo le 7,30) i 336 migranti (il numero più alto mai sbarcato in Emilia-Romagna, di cui 34 minori e tra questi 19 non accompagnati) a bordo della Geo Barents (nave della Ong Medici senza frontiere) ma solo una decina rimarranno a Ravenna che in ogni caso non ospiterà minori non accompagnati; gli altri saranno ripartiti in parti uguali tra Emilia-Romagna, Toscana e Lombardia. Tra alcuni minuti, una volta scesi, inizieranno le attività di accoglienza e primo soccorso da parte della macchina organizzativa.

Uno sbarco di migranti

"Ravenna mette in campo un'altra Italia. L'Italia dell'umanità e dell'organizzazione contrp quella della disumanità e disorganizzazione. Questo grazie alla nostra rete di volontari". Così il sindaco di Ravenna, Michele de Pascale, pochi minuti prima dello sbarco. "Nel 2016 a Marina Romea la Lega organizzò una manifestazione contro l'arrivo di 26 migranti. E oggi tutti zitti. Serve serietà ".

Le polemiche dalla Regione

Non mancano le polemiche, specie da parte della Regione. "Come sempre, siamo pronti a fare la nostra parte per fare sì che queste persone, costrette a fuggire da situazioni drammatiche, spesso dalla guerra, possano ricevere l’aiuto di cui hanno bisogno – ha dichiarato Igor Taruffi, assessore al Welfare della Regione Emilia-Romagna – tuttavia trovo incomprensibile la decisione del Governo di continuare a designare Ravenna quale porto di sbarco per i migranti in arrivo, lontano giorni di navigazione dai punti di salvataggio, invece di individuare attracchi più vicini, prolungando ulteriormente il tempo in mare per chi già soffre e ha bisogno di aiuto. Preoccupa inoltre il numero di minorenni non accompagnati che si trovano a bordo di queste navi".

Le operazioni

“Saranno fatti scendere dalla nave – ha dichiarato il Prefetto di Ravenna Castrese De Rosa – prima coloro che hanno priorità di trattamento per varie patologie tra cui una donna in gravidanza, poi i minori non accompagnati, i nuclei familiari e coloro che hanno casi di scabbia (65) già in trattamento farmacologico a bordo nave". Ad aspettare i migranti ci sono anche i mezzi della Croce Rossa che li porteranno a gruppi di 60 all’interno del Pala De Andrè. I migranti verranno fatti sedere sulla tribuna e poi mano procederanno le operazioni di identificazione. Dal briefing è emerso che le condizioni sanitarie a bordo non sono drammatiche con 23 casi di malattie urgenti ma differibili. Al Pala De Andrè sono stati allestiti 6 laboratori sanitari, spazi per i Servizi Sociali del Comune e della Questura per fotosegnalamento e adempimenti di polizia, un’area ristoro e spazi per brandine in quanto si prevede che le operazioni andranno avanti per tutta la notte di oggi e anche per gran parte della giornata del 4 gennaio. Di fondamentale importanza anche la presenza dei mediatori culturali che aiuteranno a tradurre le dichiarazioni dei migranti al non modico costo di 75 euro all’ora. Una volta terminate tutte le formalità, i trasferimenti avverranno con pullman verso Bologna, Firenze e Milano. A Ravenna resteranno 10 persone, tra cui un minore non accompagnato: 6 nel Cas di Solarolo, 2 in quello di Cotignola, una a Lugo; il minore andrà in una strutture del Lughese.