Ravenna, in arrivo la nave Geo Barents con 336 migranti a bordo: come verranno accolti

Ravenna, 2 gennaio 2024 - E’ previsto per domattina (mercoledì) intorno alle 8 l’arrivo a Porto Corsini (banchina Terminal Crociere) della nave Ong Geo Barents di Medici senza Frontiere con 336 migranti a bordo, di cui 34 minori (27 non accompagnati).

L'odierna riunione del coordinamento presieduta dal prefetto Castrese De Rosa

A meno di 24 ore dallo sbarco, si è tenuta al Pala De André l’ultima riunione di coordinamento presieduta dal Prefetto di Ravenna Castrese De Rosa con tutta la macchina organizzativa. “Saranno fatti scendere dalla nave – ha dichiarato il dottor De Rosa – prima coloro che hanno priorità di trattamento per varie patologie tra cui una donna in gravidanza, poi i minori non accompagnati, i nuclei familiari e coloro che hanno casi di scabbia (65) già in trattamento farmacologico a bordo nave”.

Confermata la ripartizione dei migranti tra Lombardia (112) Toscana (112) ed Emilia Romagna (112). I trasferimenti avverranno da Porto Corsini con mezzi della Croce Rossa Italiana fino al Pala De André dove avverranno tutte le operazioni sanitarie e di polizia.

Sono stati allestiti sei laboratori sanitari, spazi per i Servizi Sociali del Comune e della Questura per fotosegnalamento ed altri adempimenti di polizia, un’area ristoro e spazi per brandine in quanto si prevede che si andrà avanti per tutta la notte ed anche per gran parte di giovedì. I trasferimenti avverranno con pullman verso le varie località di destinazione, compresi i minori non accompagnati che, con personale della Croce Rossa Italiana, saranno destinati in quota parte tra Lombardia ed Emilia Romagna, esclusa Ravenna che già ha accolto i minori giunti nei precedenti sbarchi.

Sono varie le nazionalità dei naufraghi: Bangladesh 166, Siria 112, Pakistan 32, Egitto 12, Nord Sudan 5, Palestina 2, Sri Lanka 1, Yemen 1, Sud Sudan 1, Senegal 1, Nigeria 1 India 1 ed Eritrea 1. Sono 16 i nuclei familiari a bordo nave.