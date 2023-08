Motociclista muore a Ravenna nell’incrocio maledetto: ferito anche il figlio

Ravenna, 10 agosto 2023 – Tragico incidente stradale mercoledì sera 9 agosto a Campiano, nel Ravennate, fra la via Erbosa e la via del Sale: un incrocio già teatro di incidenti gravissimi, a volte anche mortali. Erano le 23.30 quando si sono scontrate, per cause che andranno chiarite dalla polizia locale intervenuta sul posto assieme ai carabinieri, una Lancia Y e una moto Honda.

Quest'ultima era guidata da un uomo di 48 anni di Forlì e a bordo c'era anche il figlio minorenne. Per il padre non c'è stato niente da fare, il figlio invece è stato trasportato al Bufalini di Cesena in gravi condizioni ma non il pericolo di vita. L'auto era guidata da una donna, di 48 anni, e a bordo dell'auto – anche in questo caso – c'era il figlio: entrambi sono illesi.

Notizia in aggiornamento

Leggi anche: Fuori strada con la bici, muore a 16 anni