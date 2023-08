Incidente in bici, morto 16enne: è finito contro un albero a Corridonia (Macerata)

Corridonia (Macerata), 10 agosto 2023 – In un tragico incidente, ieri ha perso la vita un ragazzino 16enne. È successo pochi minuti dopo le 16 in contrada Fontelepre, lungo via Pausola a Corridonia. Il giovane, di origini pakistane e residente con la famiglia in paese (le generalità non sono state rese note ufficialmente), stava scendendo con la sua bicicletta in compagnia di altri amici percorrendo una strada non molto ampia ’alternativa’ alla provinciale per raggiungere la bassa valle, con l’intenzione di fare un giro verso la zona industriale. Ma a un certo punto, per cause ancora da chiarire, lungo la discesa che porta dal paese alla zona industriale il ragazzo avrebbe perso il controllo e sarebbe andato fuori strada. Purtroppo però sarebbe finito contro un albero che era sul bordo della strada, con un impatto molto forte.

Subito sono stati chiamati i soccorsi. I sanitari del 118 hanno allertato l’eliambulanza, per tentare il ricovero ad Ancona. Ma l’elicottero, appena atterrato, è stato poi rimandato indietro vuoto: le condizioni del ragazzino erano disperate e non consentivano neppure quel trasporto d’emergenza.

In ambulanza lo hanno portato a sirene spiegate al pronto soccorso di Macerata, per tentare tutto quanto fosse possibile per salvarlo. Invece purtroppo il 16enne non ce l’ha fatta, troppo gravi le lesioni causate dallo scontro. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia municipale e, per regolare la viabilità durante i rilievi, anche una pattuglia dei carabinieri. A svolgere gli accertamenti sul posto sono stati gli agenti della polizia locale di Corridonia.

La dinamica e le cause di quanto avvenuto sono ancora in corso di accertamento, ma a quanto sembra il ragazzino avrebbe fatto tutto da solo e non ci sarebbero responsabilità di altre persone in quanto avvenuto. Per chiarire come siano andate le cose saranno utili le testimonianze delle persone che hanno assistito al fatto. La notizia dell’incidente e della morte del giovane studente si è diffusa subito in paese, suscitando profondo dolore. In molti si sono recati anche sul luogo del tragico incidente, seguendo l’intervento dei soccorritori con la speranza che riuscissero a tenere in vita il ragazzino, purtroppo però l’uscita di strada ha avuto conseguenze mortali.