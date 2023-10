Nuovo autovelox fisso a Ravenna in via Bellucci pronto per le multe

Ravenna , 12 ottobre 2023 – Al momento è attivo soltanto in modalità test, in modo da permettere alla Polizia locale di svolgere le operazioni di taratura e verifica delle funzionalità.

Ma a fine ottobre inizieranno ad arrivare le multe: la data esatta verrà comunicata non appena stabilita. Stiamo parlando del nuovo autovelox fisso installato nei giorni scorsi a Ravenna in via Bellucci (direzione di rilevamento verso la città), approssimativamente all’altezza del civico 189 della adiacente via Destra Canale Molinetto.

Il limite in questo tratto di strada è di 50 chilometri all’ora. Il Codice della Strada prevede per l’infrazione al limite di velocità sanzioni differenziate. Chiunque superi i limiti massimi di velocità di non oltre 10 chilometri orari, è soggetto al pagamento di 42 euro (scontato a 29.40 euro se si paga entro 5 giorni dalla notifica del verbale); non vengono decurtati punti dalla patente.

Coloro invece che superano il limite consentito di oltre 10 chilometri orari e di non oltre 40 chilometri orari, sono soggetti al pagamento di 173 euro (scontato a 121.10 euro se si paga entro 5 giorni dalla notifica del verbale). In questo caso vengono tolti 3 punti dalla patente.

Chi supera i limiti massimi di velocità di oltre 40 ma di non oltre 60 all’ora è soggetto al pagamento di 543 euro (non è ammesso il pagamento scontato); vengono tolti 6 punti e sospensione della patente da 1 a 3 mesi.

Infine chi supera i limiti massimi di velocità di oltre 60 chilometri orari è tenuto al pagamento di 845 euro (non è ammesso il pagamento scontato); vengono tolti 10 punti e sospensione della patente da 6 mesi a un anno.