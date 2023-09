Via alle multe del nuovo autovelox di Ravenna: quando sarà attivo

Ravenna, 11 settembre 2023 – Nella notte tra martedì e mercoledì vi sarà l’attivazione del nuovo autovelox fisso su via Reale a Mezzano, non lontano dall’istituto comprensivo, con lo scopo di proteggere anche gli studenti: il limite massimo consentito in quella strada sarà di 50 chilometri orari.

L’autovelox, che è stato installato tra il 31 agosto e l’1 settembre, rileverà i superamenti in entrambe le direzioni di marcia, sia verso Ravenna che verso Forlì; chiunque superi i limiti di velocità di non oltre 10 chilometri orari, sarà soggetto al pagamento di 42 euro (scontato a 29,40 se si paga entro 5 giorni dalla notifica del verbale). In questo caso non saranno tolti punti dalla patente.

Guai peggiori per i trasgressori che sforeranno oltre i 10 chilometri orari (ma non oltre i 40): 173 euro di multa (scontato a 121.10 se pagati entro 5 giorni dalla notifica) e tre punti tolti dalla patente. Per chi sforerà oltre i 40 chilometri orari, invece (ma non oltre i 60) vi sarà il pagamento di 543 euro (non è ammesso il pagamento scontato) e verranno tolti sei punti, con sospensione della patente da 1 a 3 mesi.

Infine, per chi andrà oltre i 60 chilometri orari, la multa più salata: 845 euro da pagare (senza la possibilità di sconto), più dieci punti tolti dalla patente e sospensione della medesima da 6 a 12 mesi.